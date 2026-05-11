'ناکامی کا ثبوت': ایندھن اور سونے سے متعلق پی ایم مودی کی اپیل پر راہل گاندھی کا طنز
راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کو چلانا اب ایک 'compromised PM' (سمجھوتہ کرنے والے وزیر اعظم ) کے بس کی بات نہیں ہے۔
Published : May 11, 2026 at 10:51 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر (ایل او پی) راہل گاندھی نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی۔ راہل گاندھی کی تنقید وزیر اعظم کی اس اپیل پر ہے جس میں مودی نے ہندوستان کے لوگوں سے ایندھن کی کھپت کو کم کرنے اور ایک سال تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ تبصرہ معیشت کو سنبھالنے میں حکومت کی ناکامی کی عکاسی کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودی جوابدہی لینے کے بجائے شہریوں پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔
मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026
ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।
12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न…
کانگریس کے سابق صدر نے کہا کہ، "مودی جی نے کل عوام سے قربانی دینے کا مطالبہ کیا تھا- سونا نہ خریدیں، بیرون ملک نہ جائیں، کم پیٹرول کا استعمال کریں، کھاد اور کوکنگ آئل میں کمی کریں، میٹرو لیں، گھر سے کام کریں۔ یہ نصیحت نہیں، بلکہ ناکامی کا ثبوت ہیں۔"
کانگریس لیڈر نے کہا، "12 سالوں میں، انہوں (پی ایم مودی) نے ملک کو ایک ایسے مرحلے پر پہنچا دیا ہے جہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا خریدنا ہے، کیا نہیں خریدنا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ ہر بار، وہ عوام پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تاکہ وہ خود احتسابی سے بچ سکیں۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ ’ملک چلانا اب compromised PM (سمجھوتہ کرنے والے وزیراعظم) کے بس میں نہیں رہا۔
راہل گاندھی کا یہ تبصرہ ایک دن بعد آیا جب پی ایم مودی نے حیدرآباد کے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈس میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے تیل کی کھپت کو کم کرنے اور ایک سال تک سونا خریدنے سے گریز کرنے پر زور دیا تاکہ ملک کو مغربی ایشیا میں تنازعات اور اس کے نتیجے میں سپلائی چین میں خلل کی وجہ سے پیدا ہونے والے عالمی اقتصادی بحران سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔
India continues to scale new heights of progress but at the same time there are several challenges we have to overcome.— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
Here is my appeal to my fellow Indians. pic.twitter.com/vIz1nT2EF6
کووڈ وبائی امراض اور جاری تنازعات کی وجہ سے ہونے والی معاشی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ پوری دنیا میں سپلائی چین بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے پڑوسی ممالک میں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ عوام کو بہت زیادہ متاثر نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان ایندھن کی درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دے رہا ہے اور ریلوے سیکٹر میں ڈیزل کے استعمال کو کم کیا جا رہا ہے۔
پی ایم مودی نے اتوار کو کہا، "ہم مختلف ممالک سے بات کرکے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے مسائل پر قابو پالیں گے۔ طویل مدت میں، ہمیں تیل کی کھپت کو کم کرنا چاہیے۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل قریب میں پیٹرول اور ڈیزل پر ہندوستان کا انحصار کافی حد تک کم ہو جائے گا جس سے زرمبادلہ کے ذخائر کو بچانے میں مدد ملے گی۔
اقتصادی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے عوام کی شرکت پر زور دیتے ہوئے پی ایم مودی نے لوگوں سے تہواروں اور مبارک مواقع کے دوران سونے کی خریداری کم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ایک سال کے لیے سونا خریدنا بند کر دیں۔ اگر سونے کی درآمد میں کمی آئے گی تو زرمبادلہ بڑھے گا۔
