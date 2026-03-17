ایمس میں ہریش رانا کو 'رضاکارانہ موت' دینے کا عمل شروع، ٹیوب فیڈنگ روک دی گئی
13 سال قبل چندی گڑھ میں دوران تعلیم ہریش رانا چوتھی منزل سے گر گئے تھے جس سے دماغ پر شدید چوٹیں لگی تھیں۔
Published : March 17, 2026 at 9:24 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ سے 'رضاکارانہ موت' کی اجازت ملنے کے بعد غازی آباد کے رہنے والے ہریش رانا کو ایمس، دہلی میں اس سلسلے میں پروسس شروع ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہریش رانا 13 سال سے بے حس و حرکت بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے والد کی طرف سے داخل کی گئی ایک درخواست پر عدالت نے 11 مارچ کو ایمس دہلی میں قائم پروٹوکول کے مطابق ہریش رانا کی رضاکارانہ موت دینے کے لیے ہدایات جاری کی تھیں۔
اس کے بعد سنیچر کو ہریش رانا کو ایمس، دہلی کے اندر آئی آر سی ایچ (انسٹی ٹیوٹ آف روٹری کینسر ہسپتال) کے فالج دیکھ بھال وارڈ میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد ایمس کی طرف سے خصوصی طور پر رضاکارانہ موت کے عمل کے لیے تشکیل کردہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے پیر کو طریقہ کار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق ہریش رانا کو فیڈنگ ٹیوب کے ذریعے غذائیت کی فراہمی اب بند کر دی گئی ہے۔ اگلے مرحلے میں انہیں پانی کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہریش رانا کو زندگی کے آخری لمحات میں ضرورت سے زیادہ جسمانی تکالیف نہ ہوں، انہیں ایمس میں فالج کا علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
ایمس کے پاس رضاکارانہ موت کے لیے پروٹوکول موجود
واضح رہے کہ ہریش رانا کو مصنوعی طریقے سے ٹیوب کے ذریعہ غذائیت اور پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 13 برسوں سے یہ عمل جاری تھا۔ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے، مرحلہ وار طریقے سے ہریش کے لائف سپورٹ سسٹم کو واپس لینے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایمس انتظامیہ نے اس عمل کی نگرانی کے لیے مختلف شعبہ جات کے ڈاکٹروں پر مشتمل ایک طبی کمیٹی تشکیل دی، جس میں فالج کی دیکھ بھال کے ماہرین بھی شامل تھے۔ ایمس دہلی کے ذرائع کے مطابق، انسٹی ٹیوٹ میں غیر فعال رضاکارانہ موت کے لیے ایک پروٹوکول پہلے سے ہی موجود ہے، جسے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر) نے بھی منظوری دے دی ہے۔ ہریش کو کوئی آکسیجن سپورٹ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ وہ صرف ایک فیڈنگ ٹیوب کے ذریعے غذائیت حاصل کر رہے تھے۔ نتیجتاً، یوتھنیشیا کے عمل کے پہلے مرحلے کے طور پر، ہریش کو ٹیوب کے ذریعے غذائیت کی فراہمی اب بند کر دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہریش گذشتہ 13 برسوں سے اس وقت سے کومہ میں ہیں جب چندی گڑھ کی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اپنے پی جی کی چوتھی منزل سے گر گئے تھے۔ ان برسوں کے دوران ان کے والدین نے پوری دیکھ بھال کی۔