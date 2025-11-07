ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی نہیں گزار پاؤگے، پرینکا گاندھی نے سی ای سی گیانیش کمار کو خبردار کیا، مزید کیا کہا جانئے
بہار اسمبلی انتخابات کے دوران پرینکا گاندھی نے ایک کھلے پلیٹ فارم سے چیف الیکشن کمشنر کو خبردار کیا ہے۔
November 7, 2025
سیتامڑھی (بہار): بہار اسمبلی انتخابات کے درمیان سیاسی ماحول گرم ہے۔ اس تناظر میں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے ریگا میں ایک جلسہ عام میں اسٹیج سے الیکشن کمیشن کے افسران پر سخت حملہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے، انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کی اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔
ووٹ چوری کا الزام: الیکشن کمیشن پر ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا، "راہل گاندھی نے ان کی سچائی کو بے نقاب کیا ہے، انہوں نے بہار سے 65 لاکھ ووٹ کاٹے ہیں، اور ہریانہ میں 25 لاکھ جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ انہوں نے ہریانہ میں پورا الیکشن چوری کیا ہے، ہریانہ میں چوری کی حکومت ہے، وہ اسی طرح 5 ملین ووٹ کٹوانے کے لیے بہار میں ہیں۔
پرینکا گاندھی گاندھی نے کہا "الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین اہلکار اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے نام یاد رکھیں کیونکہ آپ اس ملک کے لوگ ہیں، یہ سرزمین آپ کے خون پسینے سے سیراب ہوئی ہے، اور اس سرزمین اور آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کے حقوق سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور یہ تین لوگ کر رہے ہیں، ان کے نام نہ بھولیں، انہیں عہدوں کے پیچھے نہ چھپنے دیں۔" -
پرینکا نے کن تین عہدیداروں کا نام لیا؟ ایک جلسہ عام میں پرینکا گاندھی نے ہریانہ انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں سے تین نام یاد رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نام چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار، الیکشن کمشنر ایس ایس سندھو اور وویک جوشی ہیں۔ پرینکا نے کہا کہ عوام ان ناموں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔
پرینکا گاندھی کانگریس نے شدید حملہ بولتے ہوئے کہا "تمہیں لگتا ہے کہ تم ریٹائر ہو جاؤ گے اور پرامن زندگی گزارو گے، لیکن اس طرح کے گھوٹالے کرنے کے بعد؟ یاد رکھنا یہ ملک تمہیں نہیں بھولے گا۔ آج سے میں ہر جلسے میں ان کا نام سناؤ گی۔"
ریٹائرمنٹ وارننگ: پرینکا گاندھی نے اسٹیج سے کہا کہ عوام ایک ماں کی طرح مہربان ہے، لیکن دھوکہ دہی کو برداشت نہیں کرتی۔ انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں متنبہ کیا کہ اگر یہ اہلکار سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بداعمالیوں کے بعد ریٹائر ہو کر آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ پرینکا نے زور دے کر کہا کہ عوام معاف نہیں کریں گے اور یہ نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
الیکشن کمیشن پر الزامات: کانگریس پارٹی الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگا رہی ہے۔ راہول گاندھی نے بدھ کو دعویٰ کیا کہ 2024 کے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں تقریباً 25 لاکھ جعلی ووٹ ڈالے گئے، جس سے نتائج پر اثر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے کانگریس کے حامیوں کے ووٹوں کو جان بوجھ کر ہٹا دیا گیا تھا اور یہ 100 فیصد سچ ہے۔ پرینکا کی ریلی کو ان الزامات کو بڑھانے کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔