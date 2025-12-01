عوامی ایشوز پر بولنا اور مسائل کو اٹھانا ڈرامہ نہیں: پرینکا گاندھی
پی ایم مودی کے ''ڈرامہ نہیں، ڈیلیوری چاہیے'' والے بیان پر کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے جوابی حملہ کیا۔
Published : December 1, 2025 at 2:34 PM IST
نئی دہلی: کانگریس جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 'پارلیمنٹ میں عوامی اہمیت کے حامل مسائل کو اٹھانا 'ڈرامہ' نہیں ہے، بلکہ ان ایشوز پر بحث نہیں ہونے دینا ڈرامہ ہے۔'
VIDEO | Delhi: On PM Modi saying he is ready to give tips to parties that are “frustrated” and “creating drama”, Congress MP Priyanka Gandhi says, “Urgent issues like pollution and SIR should be discussed. Raising issues is not drama. Drama is not allowing elected representatives… pic.twitter.com/QjF1ahs7pS— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025
پی ایم مودی نے پیر کو اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی شکست کے بعد پارلیمنٹ مایوسی نکالنے کا اسٹیج نہیں بننا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ سیشن سیاسی تھیٹر نہیں بننا چاہیے بلکہ تعمیری اور نتیجہ خیز بحث کا ذریعہ بننا چاہیے۔
18 ویں لوک سبھا اور 269 ویں راجیہ سبھا کے 6 ویں اجلاس سے پہلے پی ایم مودی کی تقریر کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا حقیقی مقصد فوری عوامی خدشات کو اٹھانا ہے جیسے کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) اور شدید فضائی آلودگی وغیرہ۔ ڈرامہ یہ ہے کہ عوامی اہم مسائل پر جمہوری بحث کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔
Delhi: On Delhi pollution, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " the capital city's situation is shameful. we must set aside politics and bring together administrative, political, civil society, and judicial forces to take strong action. there are 22 lakh children with… pic.twitter.com/SSyeO90snF— IANS (@ians_india) December 1, 2025
انہوں نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ کس لیے ہے، ہم اہم ایشوز پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ دریں اثنا ذرائع کے مطابق، انڈیا الائنس کی پارٹیوں نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایس آئی آر کا مسئلہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور پارٹیوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایس آئی آر کو ایک اہم ایجنڈا سمجھا جائے گا اور جاری سرمائی اجلاس میں پہلے اس پر بحث ہو گی۔
