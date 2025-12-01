ETV Bharat / bharat

عوامی ایشوز پر بولنا اور مسائل کو اٹھانا ڈرامہ نہیں: پرینکا گاندھی

پی ایم مودی کے ''ڈرامہ نہیں، ڈیلیوری چاہیے'' والے بیان پر کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے جوابی حملہ کیا۔

کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 1, 2025 at 2:34 PM IST

نئی دہلی: کانگریس جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 'پارلیمنٹ میں عوامی اہمیت کے حامل مسائل کو اٹھانا 'ڈرامہ' نہیں ہے، بلکہ ان ایشوز پر بحث نہیں ہونے دینا ڈرامہ ہے۔'

پی ایم مودی نے پیر کو اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی شکست کے بعد پارلیمنٹ مایوسی نکالنے کا اسٹیج نہیں بننا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ سیشن سیاسی تھیٹر نہیں بننا چاہیے بلکہ تعمیری اور نتیجہ خیز بحث کا ذریعہ بننا چاہیے۔

18 ویں لوک سبھا اور 269 ویں راجیہ سبھا کے 6 ویں اجلاس سے پہلے پی ایم مودی کی تقریر کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا حقیقی مقصد فوری عوامی خدشات کو اٹھانا ہے جیسے کہ ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) اور شدید فضائی آلودگی وغیرہ۔ ڈرامہ یہ ہے کہ عوامی اہم مسائل پر جمہوری بحث کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔

انہوں نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ کس لیے ہے، ہم اہم ایشوز پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ دریں اثنا ذرائع کے مطابق، انڈیا الائنس کی پارٹیوں نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایس آئی آر کا مسئلہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور پارٹیوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایس آئی آر کو ایک اہم ایجنڈا سمجھا جائے گا اور جاری سرمائی اجلاس میں پہلے اس پر بحث ہو گی۔

