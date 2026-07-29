نئے مرکزی وزیر تعلیم پر تنازعہ۔ 'عصمت ریزی کرنے والوں کا دفاع' کرنے کا الزام
راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے پرہلاد جوشی پر سنگین الزامات لگائے۔ پوری خبر پڑھیں۔
Published : July 29, 2026 at 10:00 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو الزام لگایا کہ تعلیمی نظام میں اصلاحات کے خلاف نوجوانوں کے احتجاج کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر تعلیم مقرر کیا جو "ریپ کرنے والوں کا دفاع کرتا ہے۔"
راہل نے لوک سبھا میں پارٹی جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کے ریمارک کے بعد وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کو نشانہ بنایا۔
#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " The Prime Minister appointed a new Education Minister, a person who expressed consent and even happiness over the release of those convicted of raping a pregnant woman... "— ANI (@ANI) July 28, 2026
Objecting to this, Union Minister… pic.twitter.com/ahJOgjgQDI
پرینکا نے لوک سبھا میں بلقیس بانو کیس کے قصورواروں کو ضمانت دینے کے بارے میں ایک اخباری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جوشی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ ان ریمارکس کو بعد میں ایوان کی کارروائی سے خارج کر دیا گیا۔
بعد ازاں پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ "تعلیمی نظام میں اصلاحات کو لے کر نوجوانوں کے احتجاج کے بعد، بی جے پی نے ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر تعلیم مقرر کیا ہے جو عصمت دری کرنے والوں کا دفاع کرتا ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک اور کوئی بات نہیں ہو سکتی جو ریپ کرنے والوں کو بچانے کی وکالت کرتا ہو، ملک کا وزیر تعلیم بن جائے۔"
وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، "وزیر اعظم کا یہ اقدام عجیب ہے، ان کی کابینہ میں بہت سے لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی وزیر تعلیم مقرر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو عصمت دری کرنے والوں کا دفاع کرتا ہے"۔
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " after all these young people were protesting about the education system, the bjp puts a man who is a defender of rapists. that is the filthiest kind of man. there can be no filthier man than somebody who says that… pic.twitter.com/CX4uw6gf7g— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
بعد ازاں راہل گاندھی نے 'ایکس' پر پوسٹ کیا، "ریپ کرنے والوں کا دفاع کرنے والے شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پرہلاد جوشی ہمارے تعلیمی نظام اور ہر طالب علم کی توہین ہے۔ اب وہ ادارے جہاں کروڑوں نوجوان خواتین پڑھتی ہیں ان کی نگرانی میں ہوں گی۔"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کی خواتین وزیر اعظم مودی کے نئے وزیر تعلیم کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔
جب پرینکا گاندھی نے لوک سبھا میں یہ مسئلہ اٹھایا تو حکمراں جماعت کے ارکان نے وزیر تعلیم کے خلاف ریمارکس کو بے بنیاد اور قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے اعتراض کیا۔ اس معاملے پر ایوان میں ایک مختصر ہنگامہ ہوا۔ ایک اعتراض اٹھاتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ نئے وزیر تعلیم کے بارے میں کئے گئے ریمارکس کردار کشی کے مترادف ہیں اور بغیر تصدیق کے اس طرح کے الزامات لگانا نامناسب ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر پرینکا گاندھی اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتیں تو انہیں ایوان سے معافی مانگنی چاہئے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ریمارکس دیے کہ حقائق کی تائید کے بغیر ایوان میں ایسے بیانات نہیں دیے جانے چاہئیں۔
#WATCH | Reacting to the statement by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on him, Union Minister Pralhad Joshi says, " priyanka ji should have authenticated her statements. action should be taken regarding the misinformation being spread. can one simply say anything and get away… https://t.co/FyXSHeYmpu pic.twitter.com/bvODiUTZZ3— ANI (@ANI) July 28, 2026
دوسری جانب، مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے کہا کہ پرینکا گاندھی واڈرا صرف اس طرح کے الزامات لگا کر اس سے بچ نہیں سکتیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کانگریس رکن پارلیمنٹ ایوان سے معافی مانگیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ وہ مناسب چینلز کے ذریعے ایوان میں اپنے دعوؤں کو ثابت کریں گی۔
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