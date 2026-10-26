وزیر اعظم گیانیش کمار کو ہٹا دیں، 30 سیکنڈ میں احتجاج ختم ہو جائے گا، راہل گاندھی
انڈیا اتحاد یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں "ووٹ چوری" کے خلاف ایک ریلی کرنے والا ہے۔
Published : October 26, 2026 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ اگر وہ ملزم نمبر 4 گیانیش کمار کو ہٹاتے ہیں تو اپوزیشن کا احتجاج 30 سیکنڈ میں بند ہو جائے گا۔ گاندھی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں دہلی کے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ان کی بات سن رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے میٹرو کو بند کر دیا، سڑکیں سیل کر دیں اور دارالحکومت کو لاک ڈاؤن کر دیا۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے دعویٰ کیا کہ جب ووٹ چوری ہوتے ہیں تو کسی کی دکان، بچت یا بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ راہول گاندھی نے تاجروں سے کہا کہ مودی سے کہیں کہ ملزم نمبر 4 گیانیش کمار کو ہٹا دیں اور 30 سیکنڈ میں احتجاج ختم ہو جائے گا۔
کانگریس لیڈر نے تاہم اپنی پوسٹ میں یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے گیانیش کمار کو کس تناظر میں ملزم نمبر 4 کہا، حالانکہ وہ ووٹ چوری کے خلاف اپنی مہم میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت اور گیانیش کمار پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں۔
انڈیا اتحاد یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں "ووٹ چوری" کے خلاف ایک ریلی کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (سی ٹی آئی) کے صدر برجیش گوئل نے حال ہی میں راہل گاندھی کو لکھا کہ یہ ریلی رام لیلا میدان کے آس پاس کے تھوک اور خوردہ بازاروں کو ایسے وقت میں متاثر کر سکتی ہے جب تاجر دھنتیرس اور دیوالی سے پہلے گاہکوں کی بڑی آمد کی توقع کر رہے ہیں۔
گوئل نے کہا کہ دہلی میں دھنتیرس کے آس پاس سونا چاندی، الیکٹرانکس، کپڑے، برتن، خشک میوہ جات، مٹھائیاں، گاڑیاں، جائیداد اور تحفے کی اشیاء جیسے مختلف شعبوں میں تقریباً 25,000 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔
اس سال دھنتیرس 6 نومبر کو ہے۔ دیوالی 8 نومبر کو منائی جائے گی، اس کے بعد 10 نومبر کو بھائی دوج ہوگی۔ تاجروں کی انجمنوں کا کہنا ہے کہ بازار عام طور پر تہواروں سے ایک ہفتہ قبل زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، اس لیے ریلی کا وقت تاجروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔