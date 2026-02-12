وزیر اعظم کا دفتر اب 'سیوا تیرتھ' سے کرے گا کام، پی ایم مودی کریں گے افتتاح
سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم کا دفتر، قومی سلامتی کونسل سیکریٹریٹ اور کابینہ سیکریٹریٹ واقع ہے۔
Published : February 12, 2026 at 3:45 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم کا دفتر (PMO) 13 فروری 2026 کو اپنے نئے دفتر 'سیوا تیرتھ' میں شفٹ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ کو شام تقریباً 6 بجے قومی دارالحکومت میں 'سیوا تیرتھ' اور 'کارتویہ بھون-1 اور 2' کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ پی ایم او نے کہا کہ اپنا دفتر منتقل کرنے سے پہلے پی ایم مودی دوپہر کو عمارت کے کمپلیکس کے نام 'سیوا تیرتھ' کی نقاب کشائی کریں گے۔
نئی عمارت کیوں ضروری تھی؟
پی ایم او نے کہا کہ افتتاح ہندوستان کے انتظامی ڈھانچے میں ایک تبدیلی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ کئی دہائیوں سے، بہت سے اہم سرکاری دفاتر اور وزارتیں وسطی وسٹا کے علاقے میں بکھری پرانی اور خستہ حال عمارتوں سے کام کر رہی تھیں۔ یہ تقسیم درپیش چیلنجوں جیسے کام میں ناکارہ ہونا، ہم آہنگی کی کمی، دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور کام کا خراب ماحول کا باعث بن رہی تھی۔
پی ایم او نے کہا کہ نئی عمارت کا کمپلیکس ان مسائل کو حل کرتا ہے اور تمام انتظامی کاموں کو جدید اور مستقبل کے لیے تیار سہولیات کے ساتھ ایک سہولت میں یکجا کرتا ہے۔ 'سیوا تیرتھ' میں وزیر اعظم کا دفتر (پی ایم او)، قومی سلامتی کونسل سیکریٹریٹ اور کابینہ سیکریٹریٹ ہیں، جو پہلے الگ الگ جگہوں پر واقع تھے۔
کرتویہ بھون -1 اور 2
کرتویہ بھون-1 اور 2 میں کئی اہم وزارتیں ہوں گی، جن میں مالیات، دفاع، صحت اور خاندانی بہبود، کارپوریٹ امور، تعلیم، ثقافت، قانون و انصاف، اطلاعات و نشریات، زراعت اور کسانوں کی بہبود، کیمیکل اور کھاد اور قبائلی امور کی وزارتیں شامل ہیں۔ دونوں عمارتوں کے کمپلیکس میں ڈیجیٹل طور پر منسلک دفاتر، منظم عوامی انٹرفیس ایریاز اور مرکزی استقبالیہ سہولیات شامل ہیں۔
پی ایم او نے کہا کہ ان کمپلیکس کو 4-اسٹار (GRIHA) معیارات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں قابل تجدید توانائی کے نظام (جیسے شمسی)، پانی کے تحفظ کے اقدامات، فضلہ کے انتظام کے حل اور اعلیٰ کارکردگی والے بیرونی ڈھانچے شامل ہیں۔ کمپلیکس میں وسیع حفاظتی انفراسٹرکچر بھی ہے، جیسا کہ اسمارٹ ایکسیس کنٹرول سسٹم، سی سی ٹی وی نیٹ ورکس اور جدید ایمرجنسی رسپانس میکانزم، جو اہلکاروں اور زائرین کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بناتے ہیں۔
کرتویہ بھون -3
گزشتہ سال اگست میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 'کرتویہ بھون -3' کا افتتاح کیا تھا، جس میں کئی اہم دفاتر ہیں، جن میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، دیہی ترقی، MSME، محکمہ عملہ اور تربیت (DoPT)، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور چیف سائنسی مشیر (PSA) شامل ہیں۔
سیوا تیرتھ - ایک مہنگا پروجیکٹ
پورا 'سیوا تیرتھ' کمپلیکس (جسے 'ایگزیکٹیو انکلیو' بھی کہا جاتا ہے) لارسن اینڈ ٹوبرو (L&T) کی طرف سے 1,189 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ 226,203 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے ایک نئی سرکاری رہائش گاہ بھی زیر تعمیر ہے جس کا نام "ایگزیکٹیو انکلیو پارٹ 2" ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد، وزیر اعظم 7، لوک کلیان مارگ پر چلے جائیں گے اور وہ اپنی موجودہ رہائش گاہ چھوڑ دیں گے۔
کرتویہ بھون
کرتویہ بھون مرکزی حکومت کے مہتواکانکشی سینٹرل وسٹا کی بحالی کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں نیا پارلیمنٹ ہاؤس، اراکین پارلیمنٹ کے چیمبرز، سینٹرل وسٹا ایونیو اور جنرل سینٹرل سیکرٹریٹ کی 10 عمارتیں شامل ہیں۔
اس پروجیکٹ میں نیشنل آرکائیوز (ہیرٹیج بلڈنگ کے علاوہ اضافی عمارتیں)، آئی جی این سی اے کی نئی عمارت، سکیورٹی اہلکاروں کے لیے سہولیات اور نائب صدر اور وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہیں بھی شامل ہیں۔ اس میں ایگزیکٹیو انکلیو بھی شامل ہے، جس میں وزیراعظم کا دفتر (PMO)، کیبنٹ سیکریٹریٹ اور نیشنل سکیورٹی کونسل سیکریٹریٹ ہوگا۔ نارتھ اور ساؤتھ بلاکس میں واقع نیشنل میوزیم کی منتقلی بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔
اس پروجیکٹ کا مقصد راشٹرپتی بھون اور انڈیا گیٹ کے درمیان 3 کلومیٹر طویل کرتویہ پاتھ کو تبدیل کرنا اور نارتھ بلاک اور ساؤتھ بلاک کو عوامی عجائب گھروں میں تبدیل کرنا ہے۔