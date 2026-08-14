پی ایم مودی نے تقسیم ہند کے متاثرین کو 'تقسیم کی ہولناکی کے یادگاری دن' پر خراج عقیدت پیش کیا
تقسیم ہند انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی کا باعث بنی، جس سے تقریباً 20 ملین ( دو کروڑ) لوگ متاثر ہوئے۔
Published : August 14, 2026 at 10:55 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو تقسیم ہند سے متاثر ہونے والوں کو 'تقسیم کی ہولناکی کے یادگاری دن' کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی ہمت اور حوصلے کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن تقسیم سے متاثر ہونے والوں کے صبر کو یاد کرنے کے موقع کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے ان گنت زندگیوں کو تباہ کیا، خاندانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور مصائب میں مبتلا کر دیا۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لکھتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا، "آج، ہم 'تقسیم کی ہولناکی کا یادگاری دن' منا رہے ہیں۔ ہم تقسیم سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کی ہمت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سانحہ تھا جس نے بہت سی زندگیوں کو اجاڑ دیا، خاندان ٹوٹ گئے، پیارے کھو گئے، اور لوگوں نے گہرے مصائب کا سامنا کیا۔"
Today we mark #PartitionHorrorsRemembranceDay. We recall the courage of all those who were impacted by Partition. It was a moment in history that tore apart several lives…families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured.— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2026
At the same time,…
انہوں نے مزید کہا، "اس کے باوجود، ان مشکلات پر قابو پاتے ہوئے، لوگوں نے اپنی زندگیوں کو دوبارہ شروع کیا، مشکل حالات کو کامیابی میں بدل دیا، اور ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔" انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود، لوگوں نے صفر سے اپنی زندگی شروع کی، مشکلات کو کامیابی میں بدل دیا، اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔
وزیراعظم نے آگے کہا، "ان کی زندگی کا سفر ہمیں انسانی جذبے کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔" پی ایم مودی نے دعا کی کہ، "یہ دن ہمارے ملک میں بھائی چارے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے ہمارے عزم کو مزید تقویت بخشے، اور ہم سب مل کر ایک 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ ہندوستان) کی تعمیر کے لیے کام کریں۔"
ہندوستان ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے 14 اگست کو 'تقسیم کی ہولناکی کا یادگاری دن' مناتا ہے جنہوں نے 1947 میں ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں گنوائیں اور بے گھر ہوگئے تھے۔
ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ یوم آزادی ملک کے لیے خوشی اور فخر کا موقع ہے، تاہم آزادی کی خوشی تقسیم کے درد کے ساتھ ملی تھی۔ تقسیم ہند کے دوران پرتشدد اذیتوں نے کروڑوں ہندوستانیوں کے ذہنوں پر انمٹ نشان چھوڑے ہیں۔
تقسیم نے انسانی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو جنم دیا، جس سے تقریباً 20 ملین (دو کروڑ) افراد متاثر ہوئے۔ لاکھوں خاندان اپنے آبائی گاؤں اور قصبوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور پناہ گزینوں کے طور پر نئی زندگی شروع کرنے پر مجبور ہوئے۔
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