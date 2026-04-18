ملک کی خواتین کی طاقت سب کچھ دیکھ رہی ہے، بل پاس نہ ہونے پر مجھے بہت افسوس ہوا، پی ایم مودی
پی ایم نے کہا آج ہندوستان کا ہر شہری گواہ ہے کہ کس طرح ہندوستان کی خواتین کی طاقت کی پرواز کو روک دیا گیا۔
Published : April 18, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران پی ایم مودی نے خواتین ریزرویشن بل پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل کی منظوری میں ناکامی پر میں تمام ماؤں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، " بل پاس نہ ہونے پر مجھے بہت افسوس ہوا۔"
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " today i'm here to discuss an important issue, especially for the women of this country. every citizen of this country is witnessing how women's progress has stalled... despite our best efforts, we haven't… pic.twitter.com/Y2s2hBUCz6— ANI (@ANI) April 18, 2026
اس دوران پی ایم مودی نے کہا آج ہندوستان کا ہر شہری گواہ ہے کہ کس طرح ہندوستان کی خواتین کی طاقت کی پرواز کو روک دیا گیا ہے۔ ان کے خوابوں کو بے دردی سے چکنا چور کردیا گیا ہے۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوسکے، ناری شکتی وندن ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکا۔ میں سبھی ماں اور بہنوں سے معافی مانگتا ہوں۔"
پی ایم مودی نے کہا ملک کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے، لیکن جب کچھ لوگوں کے لیے سیاسی فائدہ ملک کی فلاح و بہبود سے زیادہ اہم ہو جائے، تو اس کا بوجھ ملک کی خواتین پر پڑتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ملک کی خواتین طاقت کو کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور سماج وادی پارٹی جیسی پارٹیوں کی خود غرض سیاست کا بوجھ اٹھانا پڑا۔
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " nation’s welfare is our priority, but when political benefit becomes the priority for some people, even bigger than the nation’s welfare, the women of the country have to bear the burden for this. the same… pic.twitter.com/mAxFkMPYT7— ANI (@ANI) April 18, 2026
پی ایم مودی نے کہا، "وہ بھول رہے ہیں کہ 21ویں صدی کی خواتین ملک میں ہونے والی ہر ترقی کو قریب سے دیکھ رہی ہیں، وہ نیتوں کو سمجھ سکتی ہیں اور سچائی کو واضح طور پر سمجھ سکتی ہیں، اس لیے اپوزیشن کو یقینی طور پر اس گناہ کی سزا ملے گی جو انہوں نے خواتین کے ریزرویشن کی مخالفت کر کے کی ہے۔ ایوان میں ناری شکتی وندن ترمیم کا مقصد کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا، اس کا مقصد سب کو کچھ دینا تھا۔
کانگریس نے خواتین کی حمایت میں کھڑے ہونے کا موقع گنوا دیا
پی ایم نے کہا، "ذاتی طور پر، مجھے امید تھی کہ کانگریس اپنی دہائیوں پرانی غلطی کو درست کرے گی اور اپنے گناہوں کا کفارہ دے گی۔ لیکن کانگریس نے تاریخ کو دوبارہ لکھنے اور خواتین کی حمایت میں کھڑے ہونے کا موقع گنوا دیا۔ کانگریس ملک کے بیشتر حصوں میں اپنا وجود کھو چکی ہے۔ کانگریس اپنی بقا کے لیے علاقائی پارٹیوں پر سوار ہے۔ لیکن کانگریس یہ بھی نہیں چاہتی کہ علاقائی پارٹیوں کو اس کی مخالفت کرنے کی سازش میں مضبوط بنایا جائے۔ اور بہت سی علاقائی جماعتوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔"
VIDEO | Addressing the nation, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " they are forgetting that the women of the 21st century are closely watching every development in the country. they can sense intentions and clearly understand the truth. therefore, the sin committed by the… pic.twitter.com/dETRbnRp1P— Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026
کانگریس، ایس پی، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور دیگر پارٹیوں نے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا
ناری شکتی وندن ایکٹ پر بات کرتے ہوئے، پی ایم نریندر مودی نے کہا، "کانگریس، ایس پی، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، اور دیگر پارٹیوں نے برسوں سے ایک ہی بہانہ استعمال کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی تکنیکی مسئلہ اٹھا کر، انہوں نے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ملک سیاست کے اس گندے انداز اور اس کے پیچھے کی وجہ کو سمجھ چکا ہے۔"
#WATCH | Speaking on Nari Shakti Vandan Adhiniyam, PM Narendra Modi says, " congress, sp, dmk, tmc and other parties have made the same excuse all these years. raising some technical issue, they have looted the rights of women. the nation has understood this ugly pattern of… pic.twitter.com/kyGMVdstjB— ANI (@ANI) April 18, 2026
اگر خواتین کو بااختیار بنایا گیا تو خاندانی جماعتوں کی قیادت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔
پی ایم نریندر مودی نے کہا، "ناری شکتی وندن ایکٹ کی مخالفت کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ ان خاندانی جماعتوں کا خوف۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر خواتین کو بااختیار بنایا گیا تو ان خاندانی جماعتوں کی قیادت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے خاندان سے باہر کی خواتین ترقی کریں۔"