ملک کی خواتین کی طاقت سب کچھ دیکھ رہی ہے، بل پاس نہ ہونے پر مجھے بہت افسوس ہوا، پی ایم مودی

پی ایم نے کہا آج ہندوستان کا ہر شہری گواہ ہے کہ کس طرح ہندوستان کی خواتین کی طاقت کی پرواز کو روک دیا گیا۔

Published : April 18, 2026 at 8:56 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران پی ایم مودی نے خواتین ریزرویشن بل پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل کی منظوری میں ناکامی پر میں تمام ماؤں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، " بل پاس نہ ہونے پر مجھے بہت افسوس ہوا۔"

اس دوران پی ایم مودی نے کہا آج ہندوستان کا ہر شہری گواہ ہے کہ کس طرح ہندوستان کی خواتین کی طاقت کی پرواز کو روک دیا گیا ہے۔ ان کے خوابوں کو بے دردی سے چکنا چور کردیا گیا ہے۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوسکے، ناری شکتی وندن ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکا۔ میں سبھی ماں اور بہنوں سے معافی مانگتا ہوں۔"

پی ایم مودی نے کہا ملک کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے، لیکن جب کچھ لوگوں کے لیے سیاسی فائدہ ملک کی فلاح و بہبود سے زیادہ اہم ہو جائے، تو اس کا بوجھ ملک کی خواتین پر پڑتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ملک کی خواتین طاقت کو کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور سماج وادی پارٹی جیسی پارٹیوں کی خود غرض سیاست کا بوجھ اٹھانا پڑا۔

پی ایم مودی نے کہا، "وہ بھول رہے ہیں کہ 21ویں صدی کی خواتین ملک میں ہونے والی ہر ترقی کو قریب سے دیکھ رہی ہیں، وہ نیتوں کو سمجھ سکتی ہیں اور سچائی کو واضح طور پر سمجھ سکتی ہیں، اس لیے اپوزیشن کو یقینی طور پر اس گناہ کی سزا ملے گی جو انہوں نے خواتین کے ریزرویشن کی مخالفت کر کے کی ہے۔ ایوان میں ناری شکتی وندن ترمیم کا مقصد کسی سے کچھ چھیننا نہیں تھا، اس کا مقصد سب کو کچھ دینا تھا۔

کانگریس نے خواتین کی حمایت میں کھڑے ہونے کا موقع گنوا دیا

پی ایم نے کہا، "ذاتی طور پر، مجھے امید تھی کہ کانگریس اپنی دہائیوں پرانی غلطی کو درست کرے گی اور اپنے گناہوں کا کفارہ دے گی۔ لیکن کانگریس نے تاریخ کو دوبارہ لکھنے اور خواتین کی حمایت میں کھڑے ہونے کا موقع گنوا دیا۔ کانگریس ملک کے بیشتر حصوں میں اپنا وجود کھو چکی ہے۔ کانگریس اپنی بقا کے لیے علاقائی پارٹیوں پر سوار ہے۔ لیکن کانگریس یہ بھی نہیں چاہتی کہ علاقائی پارٹیوں کو اس کی مخالفت کرنے کی سازش میں مضبوط بنایا جائے۔ اور بہت سی علاقائی جماعتوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔"

کانگریس، ایس پی، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور دیگر پارٹیوں نے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا

ناری شکتی وندن ایکٹ پر بات کرتے ہوئے، پی ایم نریندر مودی نے کہا، "کانگریس، ایس پی، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، اور دیگر پارٹیوں نے برسوں سے ایک ہی بہانہ استعمال کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی تکنیکی مسئلہ اٹھا کر، انہوں نے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ملک سیاست کے اس گندے انداز اور اس کے پیچھے کی وجہ کو سمجھ چکا ہے۔"

اگر خواتین کو بااختیار بنایا گیا تو خاندانی جماعتوں کی قیادت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔

پی ایم نریندر مودی نے کہا، "ناری شکتی وندن ایکٹ کی مخالفت کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ ان خاندانی جماعتوں کا خوف۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر خواتین کو بااختیار بنایا گیا تو ان خاندانی جماعتوں کی قیادت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے خاندان سے باہر کی خواتین ترقی کریں۔"

