پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل پی ایم مودی کا خطاب، کہا ڈرامہ نہیں ڈیلیوری ہونی چاہیے
وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اپوزیشن کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔
Published : December 1, 2025 at 12:20 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل پیر کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے لیے نتیجہ خیز اجلاس چلانے پر توجہ دیں۔
وزیر اعظم نے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہار کے انتخابات میں اپنی حالیہ شکست کی وجہ سے "پریشان" لگ رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو حل کریں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں کہ پارلیمنٹ میں اچھی پالیسی اور قوانین پاس ہوں تاکہ مانسون اجلاس کی طرح یہ اجلاس بھی ضائع نہ ہو۔
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, " this winter session isn't just a ritual...india has lived democracy. the zeal and enthusiasm of democracy have been expressed time and again in such a way that faith in democracy continues to grow stronger." pic.twitter.com/ihgkzQCoHu— ANI (@ANI) December 1, 2025
پی ایم مودی نے کہا کہ "میں سب سے درخواست کروں گا کہ ہر کوئی موجودہ مسائل کے بارے میں سوچے۔ ڈرامہ کرنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، جو کوئی بھی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، یہاں ڈرامہ نہیں، ڈیلیوری ہونی چاہیے، جو کوئی بھی نعرے لگانا چاہتا ہے، اس کے لیے پورا ملک پڑا ہے۔ آپ نے بہار الیکشن میں شکست کے دوران یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں، لیکن یہاں نعروں پر نہیں بلکہ پالیسی پر توجہ ہونی چاہیے۔"
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, " whoever wants to do drama can do it. there should be delivery here and not drama...the emphasis should be on policy, not slogans." pic.twitter.com/hvOLmB23Yi— ANI (@ANI) December 1, 2025
انہوں نے کہا کہ "ہو سکتا ہے کہ سیاست میں منفی کام کریں، لیکن آخر میں قوم کی تعمیر کے لیے مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفیت کو ایک طرف رکھ کر قوم کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔"
اپوزیشن سے ضروری اور مضبوط ایشوز اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پارٹیاں بہار میں اپنی حالیہ شکست کے صدمے سے نکل سکتتی تھیں، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ ابھی تک 'ان سیٹلڈ' ہیں۔
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi: There should be delivery, not drama. The focus should be on 'neeti' (policy), not 'nara' (slogans).— ANI (@ANI) December 1, 2025
The game the opposition has been playing for the past 10 years is no longer acceptable to the people. They should change their… pic.twitter.com/gkgAwgzo5h
انہوں نے کہا، "اپوزیشن کو بھی پارلیمنٹ میں مضبوط اور ضروری ایشوز اٹھانے چاہئیں۔ انہیں انتخابی شکست سے کی پریشانی سے باہر نکلنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ چونکہ بہار انتخابات کو کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے خود کو سنھال لیا ہوگا، لیکن کل ایسا لگا کہ شکست نے ان پر صاف طور پر اثر ڈالا ہے۔"
انہوں نے تمام جماعتوں پر زور دیا کہ سرمائی اجلاس ہار سے پیدا ہونے والی مایوسی کا میدان نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی فتح سے پیدا ہونے والے گھمنڈ کا اکھاڑا بننا چاہیے۔
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...i urge all parties that the winter session should not become a battlefield for frustration caused by defeat, or an arena for arrogance after victory. as public representatives, we should handle the responsibility and… pic.twitter.com/k4uYlb6qij— ANI (@ANI) December 1, 2025
پی ایم مودی نے کہا، "اس سیشن میں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ ملک کے لیے کیا سوچ رہی ہے، پارلیمنٹ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بحث میں مضبوط مسائل اٹھانے چاہئیں۔"
قبل ازیں، انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس (انڈیا) کے اراکین نے پیر کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے تقریباً تین ہفتے کے اجلاس سے قبل اپوزیشن بلاک کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ کی۔
#ParliamentWinterSession | Delhi: PM Narendra Modi says, " the mps who have been elected to the house for the first time or who are young are very upset and unhappy. they are not being given a chance to prove their mettle. they are not being given a chance to speak about the… pic.twitter.com/VUIwmHvvIH— ANI (@ANI) December 1, 2025
متعلقہ خبر: حکمراں پارٹی جمہوریت کو ختم کرنے کےلئے کوشاں: کل جماعتی اجلاس کے بعد گوگوئی کا بیان
کانگریس ذرائع کے مطابق، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اراکین اسمبلی نے سرمائی اجلاس سے قبل اپنی مصروف پارٹی میٹنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اتحادی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔
پارلیمنٹ میں 19 دنوں میں 15 اجلاس ہونے ہیں۔ اس دوران پرائیویٹ ممبرز کے بلز 5 اور 19 دسمبر جب کہ پرائیویٹ ممبرز کی قراردادیں 12 دسمبر کو غور کے لیے پیش کی جائیں گی۔
ایس آئی آر کی جاری مشق پر اپوزیشن جماعتوں کی مسلسل نعرے بازی اور احتجاج کی وجہ سے گذشتہ مانسون اجلاس کو "واش آؤٹ" سمجھا گیا۔ اپوزیشن جماعتیں دہلی میں لال قلعہ کے قریب ہونے والے حالیہ دھماکوں، قومی دارالحکومت میں ہوا کے معیار اور خارجہ پالیسی کے ایشو کو بھی اٹھانا چاہتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
پارلیمنٹ کو تعطل کا شکار نہیں کیا جانا چاہئے: سرمائی اجلاس سے قبل رجیجو کا بیان
نیشنل ہیرالڈ معاملے میں سونیا اور راہل گاندھی کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج