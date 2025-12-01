ETV Bharat / bharat

پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل پی ایم مودی کا خطاب، کہا ڈرامہ نہیں ڈیلیوری ہونی چاہیے

وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اپوزیشن کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔

وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل ملک سے خطاب کرتے ہوئے
وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل خطاب کرتے ہوئے (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 1, 2025 at 12:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل پیر کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے لیے نتیجہ خیز اجلاس چلانے پر توجہ دیں۔

وزیر اعظم نے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہار کے انتخابات میں اپنی حالیہ شکست کی وجہ سے "پریشان" لگ رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو حل کریں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں کہ پارلیمنٹ میں اچھی پالیسی اور قوانین پاس ہوں تاکہ مانسون اجلاس کی طرح یہ اجلاس بھی ضائع نہ ہو۔

پی ایم مودی نے کہا کہ "میں سب سے درخواست کروں گا کہ ہر کوئی موجودہ مسائل کے بارے میں سوچے۔ ڈرامہ کرنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، جو کوئی بھی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، یہاں ڈرامہ نہیں، ڈیلیوری ہونی چاہیے، جو کوئی بھی نعرے لگانا چاہتا ہے، اس کے لیے پورا ملک پڑا ہے۔ آپ نے بہار الیکشن میں شکست کے دوران یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں، لیکن یہاں نعروں پر نہیں بلکہ پالیسی پر توجہ ہونی چاہیے۔"

انہوں نے کہا کہ "ہو سکتا ہے کہ سیاست میں منفی کام کریں، لیکن آخر میں قوم کی تعمیر کے لیے مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفیت کو ایک طرف رکھ کر قوم کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔"

اپوزیشن سے ضروری اور مضبوط ایشوز اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پارٹیاں بہار میں اپنی حالیہ شکست کے صدمے سے نکل سکتتی تھیں، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ ابھی تک 'ان سیٹلڈ' ہیں۔

انہوں نے کہا، "اپوزیشن کو بھی پارلیمنٹ میں مضبوط اور ضروری ایشوز اٹھانے چاہئیں۔ انہیں انتخابی شکست سے کی پریشانی سے باہر نکلنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ چونکہ بہار انتخابات کو کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے خود کو سنھال لیا ہوگا، لیکن کل ایسا لگا کہ شکست نے ان پر صاف طور پر اثر ڈالا ہے۔"

انہوں نے تمام جماعتوں پر زور دیا کہ سرمائی اجلاس ہار سے پیدا ہونے والی مایوسی کا میدان نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی فتح سے پیدا ہونے والے گھمنڈ کا اکھاڑا بننا چاہیے۔

پی ایم مودی نے کہا، "اس سیشن میں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ ملک کے لیے کیا سوچ رہی ہے، پارلیمنٹ ملک کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بحث میں مضبوط مسائل اٹھانے چاہئیں۔"

قبل ازیں، انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس (انڈیا) کے اراکین نے پیر کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے تقریباً تین ہفتے کے اجلاس سے قبل اپوزیشن بلاک کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ کی۔

متعلقہ خبر: حکمراں پارٹی جمہوریت کو ختم کرنے کےلئے کوشاں: کل جماعتی اجلاس کے بعد گوگوئی کا بیان

کانگریس ذرائع کے مطابق، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اراکین اسمبلی نے سرمائی اجلاس سے قبل اپنی مصروف پارٹی میٹنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اتحادی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔

پارلیمنٹ میں 19 دنوں میں 15 اجلاس ہونے ہیں۔ اس دوران پرائیویٹ ممبرز کے بلز 5 اور 19 دسمبر جب کہ پرائیویٹ ممبرز کی قراردادیں 12 دسمبر کو غور کے لیے پیش کی جائیں گی۔

ایس آئی آر کی جاری مشق پر اپوزیشن جماعتوں کی مسلسل نعرے بازی اور احتجاج کی وجہ سے گذشتہ مانسون اجلاس کو "واش آؤٹ" سمجھا گیا۔ اپوزیشن جماعتیں دہلی میں لال قلعہ کے قریب ہونے والے حالیہ دھماکوں، قومی دارالحکومت میں ہوا کے معیار اور خارجہ پالیسی کے ایشو کو بھی اٹھانا چاہتی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پارلیمنٹ کو تعطل کا شکار نہیں کیا جانا چاہئے: سرمائی اجلاس سے قبل رجیجو کا بیان

نیشنل ہیرالڈ معاملے میں سونیا اور راہل گاندھی کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج

TAGGED:

PM MODI STERN MESSAGE TO OPPOSITION
DRAMA NAHI DELIVERY
NARA NAHI NEETI
PARLIAMENT SESSION
PM MODI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.