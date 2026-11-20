صنعتکاروں پر وزیر اعظم کے الزامات ان کا اعتراف ہے، راہول گاندھی
راہل نےالزام لگایا کہ ہوائی اڈے، بندرگاہیں، کانوں، جنگلات، بجلی، کوئلہ اور سڑکیں سمیت کئی شعبے چند منتخب صنعت کاروں کے حوالے کر دیے گئے۔
Published : November 20, 2026 at 7:14 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کو صنعتی ادارہ فکی(ایف سی سی آئی) کی سالانہ جنرل میٹنگ میں دیئے گئے ایک بیان پر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صنعت کاروں پر روزگار اور اجرت میں اضافہ نہ کرنے کا الزام لگانا وزیر اعظم کا اپنا اعتراف ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے صنعتکاروں کو یہ کہہ کر طعنہ دیا کہ ٹیکسوں میں کٹوتی کے باوجود نہ تو اجرت میں اضافہ ہوا اور نہ ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مودی جی، یہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ آپ کا اعتراف ہے۔
وزیر اعظم کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھوک اتنی شدید ہے کہ کبھی پیٹ نہیں بھرا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پورا ملک جانتا ہے کہ بھوک کس کی ہے۔" انہوں نے الزام لگایا کہ ہوائی اڈے، بندرگاہیں، کانوں، جنگلات، بجلی، کوئلہ اور سڑکیں سمیت کئی شعبے چند منتخب صنعت کاروں کے حوالے کر دیے گئے، لیکن ان سے روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوئے۔
کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ چھوٹے کاروبار اور مائیکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے (ایم ایس ایم ای)، جو روزگار فراہم کرتے ہیں، نوٹ بندی اور اشیا اور خدمات ٹیکس (جی ایس ٹی) کی غلط پالیسیوں سے تباہ ہو گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دیانتداری سے مقابلہ کرنے والی بڑی کمپنیوں کے لیے میدان بھی ختم کر دیا گیا۔
گاندھی نے کہا کہ اجارہ داری روزگار پیدا نہیں کرتی، یہ مہنگائی کو بڑھاتی ہے اور مسابقت کو ختم کرتی ہے۔وزیر اعظم پر نشانہ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی جی آپ نے اور آپ کے دوستوں نے اسے لوٹا، ملک نے دیکھا اور دیکھ رہا ہے۔
راہول گاندھی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ناراض ہیں کہ ان کے ریمارکس پر تالیاں نہیں بجائی گئیں۔انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی پالیسیوں نے صنعتکاروں، چھوٹے تاجروں، غریب اور متوسط طبقے اور بے روزگار نوجوانوں کو مہنگائی کے مارے بغیر کسی تالیوں کے چھوڑ دیا ہے۔
کانگریس لیڈر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وزیر اعظم کو چاہئے کہ وہ اپنے باقی حامیوں سے تالیاں اور تھالیاں بجوا لیں۔
جمعرات کو وزیر اعظم مودی نے صنعت سے سوال کیا کہ حکومت کی ٹیکس رعایتوں کے باوجود کمپنیوں نے اپنے ملازمین کی تعداد اور تنخواہوں میں تناسب سے اضافہ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے صنعتوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی قوت خرید کو مزید روزگار اور معاشی سرگرمیوں میں تبدیل کریں۔
یہاں صنعتی ادارے ایف سی سی آئی کی سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ حکومت نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں کارپوریٹ ٹیکس کی بنیادی شرح کو 2014 میں 30 فیصد سے کم کر کے 22 فیصد کرنا، انکم ٹیکس ریٹرن اور ریفنڈ کے عمل کو آسان بنانا، اور کئی مصنوعات پر جی ایس ٹی کی شرحوں کو کم کرنا شامل ہے۔