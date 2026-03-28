مشرق وسطیٰ کے حالات پر پی ایم کی وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ، کہا ہمیں ٹیم انڈیا کے طور پر کام کرنا ہوگا
یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کے تنازع پر وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کی میٹنگ کی ہے۔
Published : March 28, 2026 at 7:37 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے پیدا ہونے والی عالمی صورت حال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقتصادی اور تجارتی استحکام کو برقرار رکھنا، توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا، صنعت اور سپلائی چین کو مضبوط کرنا، اور شہریوں کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔
ورچول طریقے سے وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ صورت حال کی مسلسل نگرانی اور اس کے مطابق ڈھالنے والی حکمت عملیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مرکز اور ریاستوں کے درمیان مسلسل رابطے اور تال میل کے ساتھ ساتھ جانکاریوں کے بروقت اشتراک اور مشترکہ فیصلہ سازی پر زور دیا، تاکہ ردعمل تیز اور باہم مربوط ہوں۔
سپلائی چین کو بہتر بنانا اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے مودی نے وزرائے اعلیٰ سے کہا کہ غلط معلومات اور افواہوں کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کرنا، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے درست اور معتبر جانکاری کی بروقت ترسیل ضروری ہے۔
مشرق وسطیٰ کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے پاس اسی طرح کی عالمی صورت حال سے نمٹنے کا پرانا تجربہ ہے، کووڈ 19 وبائی امراض کے دوران اجتماعی ردعمل کا ذکر کرتے ہوئے، جب مرکز اور ریاستوں نے سپلائی چین، تجارت اور روزمرہ کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے 'ٹیم انڈیا' کے طور پر مل کر کام کیا۔
متعلقہ خبر: مغربی ایشیا میں جنگ سے توانائی بحران، بھارت کو سنگین نتائج کا خدشہ: نریندر مودی
مودی نے کہا کہ تعاون اور ہم آہنگی کا وہی جذبہ موجودہ حالات میں بھی بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ صورت حال لگاتار بدل رہی ہے، مسلسل نگرانی اور حالات کے موافق حکمت عملیوں کی ضرورت ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بین وزارتی گروپ تین مارچ سے کام کر رہا ہے، جو یومیہ بنیاد پر صورت حال کا جائزہ لے کر بروقت فیصلے کرے گا۔ مودی نے زور دیا کہ اقتصادی اور تجارتی استحکام کو برقرار رکھنا، توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا، شہریوں کے مفادات کا تحفظ، اور صنعت اور سپلائی چین کو مضبوط بنانا حکومت کی اہم ترجیحات ہیں۔
انہوں نے آن لائن دھوکہ دہی اور جعلی ایجنٹوں کے خلاف چوکسی کا مشورہ بھی دیا اور سرحدی اور ساحلی ریاستوں میں جہاز رانی، ضروری سامان اور بحری سرگرمیوں سے متعلق ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔
یہ بھی پڑھیں: ہرمز کے ذریعے نقل و حرکت ایک چیلنج، حکومت جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہی ہے: لوک سبھا میں وزیر اعظم مودی کا بیان
مودی نے عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ضروری اشیاء کی دستیابی کے بارے میں یقین دہانی شہریوں میں غیر ضروری گھبراہٹ کو روکنے میں مدد کرے گی۔
میٹنگ میں شرکت کرنے والے وزرائے اعلیٰ میں این چندرا بابو نائیڈو (آندھرا پردیش)، یوگی آدتیہ ناتھ (اتر پردیش)، ریونت ریڈی (تلنگانہ)، بھگونت مان (پنجاب)، بھوپیندر پٹیل (گجرات)، عمر عبداللہ (جموں و کشمیر)، سکھویندر سنگھ سکھو (ہماچل پردیش)، پیما کھنڈو (ہماچل پردیش)، اور دیگر شامل تھے۔ وزراء اعلیٰ کے علاوہ اس میٹنگ میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امیت شاہ بھی موجود تھے۔
مزید پڑھیں:
ایل پی جی بحران پر کانگریس کا حکومت پر حملہ، 'یہ پی ایم نریندر مودی کی طرف سے پیدا کردہ ایک آفت ہے'
مودی حکومت کے پاس نہ تو سمت ہے اور نہ ہی حکمت عملی، راہل گاندھی
پی ایم مودی نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان سے کی بات، مغربی ایشیا میں اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت