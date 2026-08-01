مہنگائی سے کچھ حد تک راحت، اگست کے پہلے دن گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی
حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ تیل کمپنیوں نے آج سے نئے نرخوں کا نفاذ کر دیا ہے۔
Published : August 1, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 7:46 AM IST
نئی دہلی: اگست شروع ہو چکا ہے، اور مہینے کے پہلے دن ہی لوگوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بیچ ایک چھوٹی راحت ملی ہے۔ تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے جو آج بروز ہفتہ، یکم اگست سے لاگو ہو گئی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 200 روپے سے زیادہ کی کمی کی ہے۔ نئے نرخ آج سے تمام شہروں میں نافذ ہو گئے ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیل کمپنیوں نے ہفتہ کی صبح 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں پر نظر ثانی کی۔ کولکاتہ کے میٹرو سٹی میں کمرشل گیس کی قیمت میں 209 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ دریں اثنا، قومی دارالحکومت نئی دہلی میں اسی سلنڈر کی قیمت میں 202 روپے کی کمی ہوئی ہے۔
Prices of 19 kg commercial LPG cylinders have been reduced by Rs 209 in Kolkata and Rs 202 in Delhi today. With this revision, a 19 kg commercial cylinder will cost Rs 2,872.50 in Kolkata starting today. There is no change in the prices of domestic LPG cylinders: Sources pic.twitter.com/N754OIBURK— ANI (@ANI) August 1, 2026
دارالحکومت دہلی میں نئی قیمت
تیل کمپنیوں نے گزشتہ ماہ جولائی میں بھی کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ آج، ہفتہ سے، دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی نئی قیمت 2,728 روپے ہے۔ دریں اثنا، کولکاتہ میں اسی سلنڈر کی نئی قیمت 2,872.50 روپے ہے۔
جولائی میں بھی کم ہوئی تھی قیمت
اس سے قبل جولائی میں بھی کمرشل گیس سلنڈر سستے ہوئے تھے۔ کمپنیوں نے 183 روپے سے زیادہ کی قیمت میں کٹوتی کو لاگو کیا تھا۔ اس کے بعد، 19 کلوگرام سلنڈر کی نئی قیمت 2,930 روپے ہوگئی تھی۔ کولکاتہ میں اسی سلنڈر کی قیمت 3,255.50 روپے سے کم ہو کر 3,081 ہوگئی۔
گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیںچیک کریں
تیل کمپنیوں نے صرف 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ دریں اثنا، گھریلو گیس سلنڈر (14 کلوگرام ایل پی جی سلنڈر) کے نرخ بدستور برقرار ہیں۔ ان کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ 14 کلو گرام گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت سات جون سے مستحکم ہے۔ دارالحکومت نئی دہلی میں اس سلنڈر کی قیمت 942 روپے ہے۔ کولکاتہ میں، یہ 968 روپے میں دستیاب ہے۔ ممبئی میں، قیمت 941.50 روپے پر برقرار ہے، جبکہ چنئی میں، 14 کلوگرام سلنڈر کی قیمت 957.50 روپے ہے۔
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