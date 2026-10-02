گاندھی جینتی: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، پی ایم مودی اور دیگر اہم شخصیات نے مہاتما گاندھی اور شاستری جی کو خراجِ عقیدت پیش کیا
ملک آج مہاتما گاندھی کے 157 ویں اور لال بہادر شاستری کے 122 ویں یومِ پیدائش پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کر رہا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 11:31 AM IST
نئی دہلی: گاندھی جینتی کے موقع پر صدر دروپدی مرمو نے مہاتما گاندھی کو راج گھاٹ پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔ مرمو نے کہا کہ موجودہ عالمی تنازعات کے درمیان امن اور عدم تشدد کا ان کا پیغام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے پیغام میں صدر نے کہا، "تمام شہریوں کی جانب سے، میں 'بابائے قوم' مہاتما گاندھی کو ان کے 157 ویں یومِ پیدائش پر پُراثر انداز میں خراجِ عقیدت پیش کرتی ہوں۔" انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام اور بھی زیادہ موزوں اور اہم ہو گیا ہے۔
صدر نے نشاندہی کی کہ ہندوستان 2047 تک 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ ہندوستان) بننے کے قومی ہدف کی جانب گامزن ہے اور اس عمل میں ہمدردی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی اقدار کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وژن مہاتما گاندھی کے 'سروودیہ' (سب کی فلاح و بہبود) کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے، جو ہر ایک کی فلاح اور ترقی کے اصول پر مبنی ہے۔ مرمو نے مزید کہا، "گاندھی جینتی کے اس مبارک موقع پر، آئیے ہم اپنے اخلاقی کردار اور فعال شرکت کے ذریعے ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور خود انحصار ہندوستان تعمیر کرنے کے عزم کا اعادہ کریں۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاتما گاندھی کے 157 ویں یومِ پیدائش کے موقع پر راج گھاٹ پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں رہنماؤں اور شہریوں نے گاندھی جینتی منائی اور امن، عدم تشدد اور صفائی ستھرائی کے ان کے پیغام کو یاد کیا۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم مودی نے آنجہانی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو بھی ان کے 122 ویں یومِ پیدائش پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔
وزیر اعظم مودی صبح سویرے راج گھاٹ پہنچے اور بابائے قوم کی یادگار پر منعقدہ 'سرو دھرم پرارتھنا سبھا' (تمام مذاہب کی مشترکہ دعائیہ تقریب) میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وجے گھاٹ پر سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کی سالگرہ کے موقع پر خراجِ عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترن جیت سنگھ سندھو نے بھی مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
کانگریس لیڈروں نے بھی راج گھاٹ پہنچ کر بابائے قوم کو گلہائے عقیدت پیش کئے۔ کانگریس کے قومی صدر ملیکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے۔
دو اکتوبر کو 'عدم تشدد کا عالمی دن' بھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی جانب سے گاندھی جی کے نظریے سے وابستہ عدم تشدد کا پیغام پھیلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت دو اکتوبر کو سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی 122 ویں سالگرہ بھی منا رہا ہے۔ دو اکتوبر 1904 کو مغل سرائے، اتر پردیش میں پیدا ہونے والے شاستری نے 1964 سے 1966 تک بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں "جے جوان، جے کسان" کے نعرے اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ان کی خدمات کے ساتھ ساتھ خود انحصاری پر زور دینے اور زرعی شعبے کی حمایت کرنے کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔
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