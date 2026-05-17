سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ، آرڈیننس جاری

سپریم کورٹ میں اب ججوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو جائے گی۔ حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 17, 2026 at 11:41 AM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ججوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سنیچر کی رات دیر لیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس سلسلے میں ایک آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے۔ اس پر حکومت پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں ایک بل پیش کرے گی۔ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت کل 38 ججز ہو جائیں گے۔

آئین کے آرٹیکل 123 (1) کے تحت جاری ہونے والے آرڈیننس میں سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 کو بڑھا کر 37 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ چیف جسٹس کو ملا کر مجموعی تعداد 38 ہو جائے گی۔

وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے سوشل میڈیا پر اس بارے میں جانکاری ساجھا کرتے ہوئے لکھا کہ "صدر جمہوریہ نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ترمیمی آرڈیننس، 2026 کو جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 (چیف جسٹس آف انڈیا کو چھوڑ کر) کرنے کا اعلان کیا ہے۔

