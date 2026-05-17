سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ، آرڈیننس جاری
سپریم کورٹ میں اب ججوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو جائے گی۔ حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔
Published : May 17, 2026 at 11:41 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ججوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سنیچر کی رات دیر لیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس سلسلے میں ایک آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے۔ اس پر حکومت پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں ایک بل پیش کرے گی۔ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت کل 38 ججز ہو جائیں گے۔
آئین کے آرٹیکل 123 (1) کے تحت جاری ہونے والے آرڈیننس میں سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 کو بڑھا کر 37 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ چیف جسٹس کو ملا کر مجموعی تعداد 38 ہو جائے گی۔
The President is pleased to increase the Judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 Judges (Excluding the Chief Justice of India) by promulgating The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, which has further amended the “Supreme Court (Number of Judges)…— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 16, 2026
وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے سوشل میڈیا پر اس بارے میں جانکاری ساجھا کرتے ہوئے لکھا کہ "صدر جمہوریہ نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ترمیمی آرڈیننس، 2026 کو جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 (چیف جسٹس آف انڈیا کو چھوڑ کر) کرنے کا اعلان کیا ہے۔
فی الحال، ججوں کے 33 منظور شدہ عہدے ہیں۔ ان میں سے دو خالی ہیں۔ آخری بار سال 2019 میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا، اس سے قبل ججوں کی تعداد 30 تھی۔
