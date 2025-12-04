روسی صدر پوتن، وزیر اعظم مودی نے 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کا ہدف رکھا ہے: روسی اہلکار میکسم اوریشکن
پوتن ہندوستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ 5 دسمبر کو دہلی میں 23 ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
نئی دہلی: جیسے ہی روسی صدر پوتن اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر ہندوستان پہنچے، روسی صدارتی ایگزیکٹو آفس کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف میکسم اوریشکن نے کہا کہ صدر پوتن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، میکسم اوریشکن نے کہا، "صدر پوتن اور وزیر اعظم مودی نے 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ لہذا یہ وہ ہدف ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں اضافہ کا کلیدی ذریعہ ہندوستان کی طرف سے روس جانے والی اشیا اور خدمات کی برآمد سے آئے گا۔"
اس سے قبل روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر میکسم ریشیٹنکوف نے کہا تھا کہ روس اپنی منڈی میں ہندوستانی اشیاء کی سپلائی بڑھانا چاہتا ہے۔
میکسم ریشیٹنکوف نے کہا کہ، "ہمارے تجارتی تعلقات کے لحاظ سے، روس ہمارے تجارتی تبادلے کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم روسی بازار میں ہندوستانی مصنوعات کی سپلائی میں اضافہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور تجارت میں توازن پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیونکہ آج کل روسی سامان ہندوستانی بازار میں زیادہ ہے بنسبت روسی بازار میں ہندوستانی مال کے۔
"ہم ہندوستانی مصنوعات خریدنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم تنظیم کے شکر گزار ہیں، اس تقریب کے لیے، فعال شرکت کے لیے اور دونوں طرف سے بہت سے وزراء موجود ہیں۔ یہ ہمارے رہنماؤں کی بات چیت کی تکمیل کا باعث بنے گا، جو کہ 100 بلین امریکی ڈالر کا تجارتی تبادلہ ہے۔"
اس سے قبل، روس کے وزیر خزانہ انتون سلوانوف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ روس اور ہندوستان 2030 تک تجارتی ٹرن اوور میں 100 بلین امریکی ڈالر کے حصول کے اپنے مشترکہ ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، حالیہ برسوں میں تیز رفتار ترقی اور متعدد شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا حوالہ دیتے ہوئے روسی میڈیا آؤٹ لیٹ Izvestia کے ساتھ ایک انٹرویو میں، سلوانوف نے وی ٹی بی بینک کے نئے فلیگ شپ آفس کے افتتاح کی طرف اشارہ کیا جو کہ بڑھتے ہوئے تجارتی حجم کو سہارا دینے کے لیے درکار مالیاتی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی جانب ایک ٹھوس قدم ہے۔
انہوں نے کہا، "آج کی تقریب، وی ٹی بی بینک کے فلیگ شپ آفس کا افتتاح، اس مقصد کے حصول کی طرف صرف ایک قدم ہے۔ تصفیہ کے جتنے زیادہ مواقع ہوں گے، تجارتی اور اقتصادی تعلقات آسان ہوں گے۔
انہوں نے ہندوستان سے درآمدات بڑھانے کے لیے صدر کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے روس کی جاری کوششوں پر بھی زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ "ہم فی الحال ہندوستان سے درآمدات میں اضافے کے حوالے سے صدر کی طرف سے طے کردہ ٹاسک کو نافذ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، آج جیسے اہم واقعات بہت اہم ہیں۔ تصفیے جتنے آسان ہوں گے، میں دہراتا ہوں، ہمارے ملکوں کے درمیان کاروبار، تجارتی ٹرن اوور، سرمایہ کاری اور سیاحتی دورے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔"
روس کے پہلے نائب وزیر اعظم اور تجارت، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق ہندوستان-روس بین الحکومتی کمیشن کے شریک چیئرمین ڈینس مانتوروف نے 100 بلین امریکی ڈالر کے ہدف کو "واقعی مہتواکانکشی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے محسوس کرنے کے لیے دونوں ممالک کی حکومتوں، کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت ہوگی۔
