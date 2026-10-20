ناانصافی اور ظلم پر فتح: صدر مرمو اور پی ایم مودی نے دسہرہ کی دی مبارکباد
وجے دشمی کا تہوار بھگوان رام کی طرف سے 10 سروں والے راکشس راجہ راون کو شکست دینے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 1:07 PM IST
نئی دہلی: وجے دشمی یعنی دسہرہ کے موقع پر منگل کے روز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے شہریوں کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی سب کی زندگیوں میں سکھ، شانتی اور خوشحالی کی تمنا کی۔
دسہرہ کا تہوار آج پورے بھارت میں منایا جا رہا ہے۔ ہندو مہینے 'آشون' کی دسویں تاریخ کو آنے والا یہ تہوار نواراتری اور درگا پوجا کے اختتام کی علامت ہے اور آنے والے ہفتوں میں دیوالی کے لیے ماحول تیار کرتا ہے۔ صدر مرمو نے X (ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا، "وجے دشمی کے مبارک موقع پر، میں ملک اور بیرون ملک مقیم تمام بھارتیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔"
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I extend my heartfelt greetings to all Indians living in the country and abroad. https://t.co/9hBzqbkxnm— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
ظلم اور ناانصافی پر انصاف کی فتح: صدر مرمو
صدر مرمو نے اپنے پیغام میں اس تہوار کی "خصوصی اہمیت" پر زور دیتے ہوئے کہا، "وجے دشمی کے تہوار کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ بھگوان شری رام کی راون پر فتح کی علامت ہے۔ بھگوان شری رام کو سچائی، دیانتداری اور اخلاقی طرزِ عمل کے پیکر کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ یہ تہوار ظلم اور ناانصافی پر انصاف کی فتح کا جشن مناتا ہے۔"
ثقافتی روایات کے عظیم نظریات کی برقراری
صدر نے مزید کہا کہ بھارتی ثقافت اخلاقیات اور فرض شناسی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا، "اس موقع پر، آئیے ہم اپنی ثقافتی روایات کے عظیم نظریات کو برقرار رکھنے اور ایک ہمہ جہت معاشرے اور ایک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں اپنا تعاون دینے کا عہد کریں۔ اس مقدس موقع پر، میں تمام شہریوں کی خوشی، اچھی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنی دلی نیک تمنائیں پیش کرتی ہوں۔"
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
جوش و خروش اور فتح کا تہوار
پی ایم مودی نے بھی ہم وطنوں کو وجے دشمی کی مبارکباد دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالی اور کامیابی لے کر آئے۔ انہوں نے ایکس پوسٹ میں لکھا، "آپ سب کو وجے دشمی کی بے شمار مبارکباد۔ جوش و خروش کا یہ فتح کا تہوار ہر ایک کے عزم کو نئی طاقت فراہم کرے۔ سب کی زندگی سکھ، اچھی قسمت اور کامیابی سے مالا مال ہو، یہی میری دعا ہے۔"
وجے دشمی کا جشن بھگوان رام کی طرف سے 10 سروں والے راکشس راجہ راون کو ہرانے کی یاد میں منایا جاتا ہے اور یہ برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت ہے۔
منفی سوچ اور اخلاقی کمزوریوں کے خاتمے کی علامت
دسہرہ کے دن 'راون دہن' (راون کو جلانے) کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس میں راون کے بڑے بڑے پتلوں کو جلایا جاتا ہے اور اکثر ان کے ساتھ ان کے بھائی کمبھ کرن اور بیٹے میگھ ناد کے پوتلے بھی جلائے جاتے ہیں۔ پٹاخوں سے بھرے ہوئے یہ پوتلے شام کے وقت جلائے جاتے ہیں جو برائی، منفی سوچ اور اخلاقی کمزوریوں کے خاتمے کی علامت ہیں۔
قومی دارالحکومت دہلی میں، لال قلعہ اور رام لیلا میدان کے پاس ملک کی سب سے بڑی اور اہم 'راون دہن' تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔