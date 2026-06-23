صدر مرمو دو پدم وبھوشن، سات پدم بھوشن اور چھپن پدم شری ایوارڈ پیش کریں گی
اس سے قبل صدر دروپدی مرمو نے 26 مئی کو 66 پدم ایوارڈ پیش کیے تھے۔ مزید پڑھیں
Published : June 23, 2026 at 10:13 AM IST
نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو منگل کو راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈ 2026 پیش کریں گی۔ دوسری سول سرمایہ کاری کی تقریب میں صدر جمہوریہ کل 65 پدم ایوارڈ پیش کریں گی، جن میں دو پدم وبھوشن، سات پدم بھوشن اور 56 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ پہلی سرمایہ کاری کی تقریب 26 مئی کو ہوئی جہاں صدر جمہوریہ نے 66 پدم ایوارڈ پیش کیے تھے۔
پدم شری ایوارڈ یافتہ اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سووا رگپا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پدما گرمیت نے ہمالیائی طبی روایت کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اس سال مجھے ہمالیائی طبی روایت کے تحفظ اور فروغ کے لیے پدم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ میرے جیسے کسی کے لیے، لداخ کے اتنے دور افتادہ علاقے سے آکر یہ پہچان حاصل کرنا نہ صرف میرے لیے بلکہ سووا رگپا کمیونٹی کے لیے بھی ایک اہم کامیابی ہے۔
ڈاکٹر پربھاکر نے تقریباً 320 اسکول اور کالج قائم کیے
اپنے پیشہ ورانہ سفر کی عکاسی کرتے ہوئے، ڈاکٹر پربھاکر باسپربھو کورے، کرناٹک لنگایت ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین، ایک اور پدم شری حاصل کرنے والے، نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال دیہی علاقوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وقف کیے ہیں جہاں تعلیمی سہولیات کا فقدان تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 320 اسکول اور کالج قائم کیے ہیں جن میں ایک ٹیکنیکل کالج اور ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ فی الحال، تقریباً 1.48 لاکھ طلباء ان کی تنظیم کے زیر انتظام اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔
5,000 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال کی خدمات
کورے نے مزید کہا کہ ان کی تنظیم صحت کی دیکھ بھال کا ایک نیٹ ورک چلاتی ہے جس میں دیہی طبی مراکز اور سیٹلائٹ مراکز کے ساتھ ساتھ 5,000 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال بھی شامل ہے۔ ان میں سے 1200 بستر ضرورت مند مریضوں کے مفت علاج کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں کوآپریٹیو سیکٹر میں کسانوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔ میں ایک کوآپریٹیو شوگر فیکٹری کا بانی چیئرمین ہوں، جس کے 40,000 سے زائد ممبران ہیں۔"
ہیموفیلیا کا علاج کرتا ہوں، میں بھی ہیموفیلیا کا شکار
ہیماٹولوجسٹ سریش ہاناگوادی، جنہوں نے چار دہائیوں تک ہیموفیلیا کے علاج کے لیے کام کیا، جو کہ خون کی ایک نایاب بیماری ہے، کو بھی پدم شری سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "میں حکومت ہند اور وزیر اعظم نریندر مودی کا اس میدان سے میری 40 سالہ وابستگی کو تسلیم کرنے کے لیے واقعی شکرگزار ہوں۔ میں بھی ہیموفیلیا کا شکار ہوں۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ اعزاز اپنے تمام خونی بھائیوں، اپنے ہیموفیلیا خاندان اور ان تمام لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری کوششوں اور کاوشوں کا ساتھ دیا۔"