صدر مرمو، پی ایم مودی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، راج ناتھ سنگھ اور دیگر معززین نے دی ہولی کی مبارکباد

ہولی کا تہوار آج ملک بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جارہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔
نئی دہلی: ہولی کا تہوار آج بدھ کو ملک بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکبادوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ سمیت دیگر معززین نے ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی ہے۔
صدر دروپدی مرمو نے ہولی کی دی مبارکباد
صدر دروپدی مرمو نے انسٹاگرام پر لکھا، "میرے تمام ہم وطنوں کو ہولی کی دلی مبارکباد۔ رنگوں کا یہ تہوار لوگوں کی زندگیوں میں محبت اور امید لاتا ہے اور اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے۔" میری خواہش ہے کہ یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں لائے اور ہم سب مل کر ایک ترقی یافتہ قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔
सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।— President of India (@rashtrapatibhvn) March 4, 2026
रंगो का यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है तथा आपसी एकता व भाईचारे को मजबूत करता है। मेरी कामना है कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान…
نائب صدر رادھا کرشنن نے ہولی کی دی مبارکباد
نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے لکھا، "مبارک ہولی! یہ خوبصورت تہوار برائی پر اچھائی کی فتح اور بہار کی آمد کا جشن مناتا ہے، جو ہماری تہذیب کے لیے ایک نئی شروعات، امید اور جوش و خروش کی علامت ہے۔ ہماری بھرپور روایات میں گہری جڑیں، ہولی بھائی چارے، باہمی احترام اور مشترکہ خوشی کی نمائندگی کرتی ہے جو ہمارے معاشرے کے تانے بانے کو مضبوط کرتی ہے۔
Happy Holi!— Vice-President of India (@VPIndia) March 4, 2026
This beautiful festival celebrates the triumph of good over evil and the arrival of spring, symbolising renewal, hope, and the vibrant spirit of our civilization.
Deeply rooted in our rich traditions, Holi reflects brotherhood, mutual respect, and shared joy that… pic.twitter.com/ymbShnJUwa
ہولی کے رنگ ہر دل کو خوشی اور نئی توانائی سے بھر دیں۔ دعا ہے کہ یہ تہوار ہمیں نیکی پھیلانے اور مزید جامع، پرامن اور ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دے۔
پی ایم مودی نے ہولی کی دی مبارکباد
پی ایم مودی نے بھی ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، "ہولی کا تہوار پورے ماحول کو نئی توانائی سے بھر دیتا ہے۔ یہ اس تہوار کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ خوشی کے رنگ جو ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں، ہر کسی کو خوشی اور مسرت سے بھر دیتے ہیں۔"
होली का त्योहार पूरे माहौल में नई ऊर्जा भर देता है। यही इस उत्सव की बड़ी विशेषता है। हर तरफ जिस प्रकार खुशियों के रंग बिखरे नजर आते हैं, वो हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है।— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2026
उद्भिन्नस्तबकावतंससुभगाः प्रे खन्मरुन्नर्तिताः
पुष्पोद्गीर्णपरागपांशुललसत्पत्रप्रकाण्ड… pic.twitter.com/5EmaAH5mNV
راہل گاندھی نے ہولی کی دی مبارکباد
راہل گاندھی نے بھی ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، رنگوں اور محبتوں کے تہوار ہولی پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہولی کے رنگ آپ کی زندگیوں کو نئی امیدوں، نئے جوش اور بے شمار خوشیوں سے بھر دیں۔
रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2026
होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे। pic.twitter.com/sp10UNSl7v
Love is the true colour of Holi pic.twitter.com/Tmr4JMgimn— Congress (@INCIndia) March 4, 2026
راجناتھ سنگھ نے ہولی کی دی مبارکباد
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھا، "آپ سب کو ہولی کے پرمسرت تہوار پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تہوار آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، اچھی صحت، خوشحالی اور نئے جوش و جذبے کے خوبصورت رنگوں سے بھرے۔
होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और नई उमंग के सुंदर रंग भर दे, यही ईश्वर से कामना है।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 4, 2026
रंगों का यह उत्सव हमारे देश और समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे के सूत्र को और अधिक मज़बूत करे। आप सभी को सुरक्षित…
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی مبارکباد
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لکھا، "خوشی، جوش اور نئی توانائی کے تہوار ہولی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد! رنگوں کا یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں ترقی، خوشحالی اور خوش قسمتی لائے۔"
کئی قائدین اور لیڈران کی ہولی کی مبارکباد
بہت سے دوسرے رہنماؤں نے بھی رنگوں کے تہوار کی روح کو منایا اور مبارکباد دی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اس موقع پر اپنی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، "میری دلی خواہش ہے کہ ہولی کا یہ مقدس تہوار، محبت، ہم آہنگی اور رنگوں سے بھرا ہو، منفی اور نفرت کو جلائے اور ہر ایک کی زندگی میں خوشی، امن اور خوشحالی لائے۔ ہولی کے تہوار پر میری تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔"