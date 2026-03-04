ETV Bharat / bharat

صدر مرمو، پی ایم مودی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، راج ناتھ سنگھ اور دیگر معززین نے دی ہولی کی مبارکباد

ہولی کا تہوار آج ملک بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جارہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔

president murmu pm modi Rahul Gandhi Sonia rajnath and dignitaries wishes people on holi Urdu News
ہولی کی مبارکباد (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 4, 2026 at 3:02 PM IST

4 Min Read
نئی دہلی: ہولی کا تہوار آج بدھ کو ملک بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکبادوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ سمیت دیگر معززین نے ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی ہے۔

صدر دروپدی مرمو نے ہولی کی دی مبارکباد

صدر دروپدی مرمو نے انسٹاگرام پر لکھا، "میرے تمام ہم وطنوں کو ہولی کی دلی مبارکباد۔ رنگوں کا یہ تہوار لوگوں کی زندگیوں میں محبت اور امید لاتا ہے اور اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے۔" میری خواہش ہے کہ یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں لائے اور ہم سب مل کر ایک ترقی یافتہ قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔

نائب صدر رادھا کرشنن نے ہولی کی دی مبارکباد

نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے لکھا، "مبارک ہولی! یہ خوبصورت تہوار برائی پر اچھائی کی فتح اور بہار کی آمد کا جشن مناتا ہے، جو ہماری تہذیب کے لیے ایک نئی شروعات، امید اور جوش و خروش کی علامت ہے۔ ہماری بھرپور روایات میں گہری جڑیں، ہولی بھائی چارے، باہمی احترام اور مشترکہ خوشی کی نمائندگی کرتی ہے جو ہمارے معاشرے کے تانے بانے کو مضبوط کرتی ہے۔

ہولی کے رنگ ہر دل کو خوشی اور نئی توانائی سے بھر دیں۔ دعا ہے کہ یہ تہوار ہمیں نیکی پھیلانے اور مزید جامع، پرامن اور ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دے۔

پی ایم مودی نے ہولی کی دی مبارکباد

پی ایم مودی نے بھی ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، "ہولی کا تہوار پورے ماحول کو نئی توانائی سے بھر دیتا ہے۔ یہ اس تہوار کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ خوشی کے رنگ جو ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں، ہر کسی کو خوشی اور مسرت سے بھر دیتے ہیں۔"

راہل گاندھی نے ہولی کی دی مبارکباد

راہل گاندھی نے بھی ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، رنگوں اور محبتوں کے تہوار ہولی پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہولی کے رنگ آپ کی زندگیوں کو نئی امیدوں، نئے جوش اور بے شمار خوشیوں سے بھر دیں۔

راجناتھ سنگھ نے ہولی کی دی مبارکباد

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھا، "آپ سب کو ہولی کے پرمسرت تہوار پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ تہوار آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، اچھی صحت، خوشحالی اور نئے جوش و جذبے کے خوبصورت رنگوں سے بھرے۔

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی مبارکباد

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لکھا، "خوشی، جوش اور نئی توانائی کے تہوار ہولی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد! رنگوں کا یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں ترقی، خوشحالی اور خوش قسمتی لائے۔"

کئی قائدین اور لیڈران کی ہولی کی مبارکباد

بہت سے دوسرے رہنماؤں نے بھی رنگوں کے تہوار کی روح کو منایا اور مبارکباد دی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اس موقع پر اپنی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، "میری دلی خواہش ہے کہ ہولی کا یہ مقدس تہوار، محبت، ہم آہنگی اور رنگوں سے بھرا ہو، منفی اور نفرت کو جلائے اور ہر ایک کی زندگی میں خوشی، امن اور خوشحالی لائے۔ ہولی کے تہوار پر میری تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔"

ایڈیٹر کی پسند

