صدر مرمو، پی ایم مودی، راہل گاندھی اور دیگر نے ملک کو عید الاضحی کی مبارکباد دی، امن اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 28, 2026 at 9:28 AM IST

نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور دیگر سینئر رہنماؤں نے جمعرات کو عید الاضحی کے موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ سب نے معاشرے میں امن، خوشی اور بھائی چارے کی خواہش کا اظہار کیا۔

صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تہوار ہر ایک کو انسانیت کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، خاص طور پر محروم طبقے کی خدمت۔ صدر مرمو نے کہا، "عید الاضحی کے موقع پر، میں تمام ہم وطنوں، خاص طور پر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ تہوار خود سپردگی، قربانی اور عقیدت کی علامت ہے۔ یہ تہوار ہمیں انسانیت بالخصوص محروم طبقات کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔"

انہوں نے مزید کہا، "آئیے، اس موقع پر معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔"

"عید الاضحی کی مبارکباد! یہ موقع ہمارے معاشرے میں بھائی چارے اور خوشی کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔" سب کی کامیابی اور اچھی صحت کے لیے دعا، پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔

عید کی مبارکباد دیتے ہوئے، کانگریس کے رکن پارلیمان اور لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ کیا، "آپ کو اور آپ کے خاندان کو خوشیوں سے بھرے بقرعید کی مبارکباد۔ آج آپ کا گھر گرمجوشی اور اتحاد سے بھر جائے۔ عید مبارک۔"

کانگریس کی سینئر لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں، انہوں نے کہا، "عید الاضحیٰ سب کو مبارک ہو! یہ خوشی کا موقع ہر گھر میں امن، محبت اور خوشحالی لائے۔ ہر ایک کے لیے خوشیوں، برکتوں اور اتحاد و بھائی چارے کے جذبے کی خواہش کرتی ہوں۔"

عید الاضحی، جسے عید قرباں بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تہواروں میں سے ایک اہم تہوار ہے جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کی اہمیت کو دکھلاتا ہے۔ اس تہوار کو قربانی کے ذریعہ نشان زد کیا جاتا ہے، بکرے، بھیڑ یا اونٹ سمیت جانوروں کی قربانی کی رسم ہے، جس کا گوشت خاندان کے افراد، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

بقر عید اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ ہندوستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں تین دن تک منائی جاتی ہے۔

