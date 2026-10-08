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صدر جمہوریہ، وزیر اعظم مودی، راہل گاندھی اور دیگر شخصیات کا نانا پاٹیکر کے انتقال پر اظہار تعزیت

صدر جمہوریہ، وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی نے اپنے تعزیتی پیغامات میں اداکار کے کام کو ناقابل فراموش قرار دیا۔

مایہ ناز اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال
مایہ ناز اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال (File Photo : ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 11:13 AM IST

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حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے معروف اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے کہا کہ انہوں نے ایسے کردار نبھائے جو نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ اپنی ہمہ جہت اداکاری اور جاندار پیشکش کے لیے مشہور پاٹیکر جمعرات کی علی الصبح گوا میں واقع رہائش گاہ پر دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔

صدر جمہوریہ کا اظہار افسوس، ان کی اداکاری کو کیا یاد

صدر دروپدی مرمو نے تجربہ کار اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ان کی جاندار اور بااثر اداکاری کو یاد کیا۔ انہوں نے سماجی خدمت کے لیے پاٹیکر کی لگن کو بھی اجاگر کیا اور ان کے اہل خانہ اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔

صدر جمہوریہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ "تجربہ کار اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ اپنی جاندار اور انتہائی اثردار اداکاری کے ذریعے انہوں نے انسانی تجربات کے وسیع سلسلے کو زندہ کیا۔ انہوں نے ایسے کردار ادا کیے جنہوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ سماجی خدمت کے لیے ان کی وابستگی نے پسماندہ طبقات کے لیے ان کی فکرمندی کو ظاہر کیا۔ ان کا انتقال بھارتی سنیما کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ میں ان کے اہل خانہ اور مداحوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔"

ان کی شخصیت بے مثال تھی: وزیر اعظم مودی

وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اداکار کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے پاٹیکر کی ہمہ جہت صلاحیت، تخلیقی صلاحیتوں اور ناقابل فراموش کرداروں کو یاد کیا۔ انہوں نے اداکار کے بے باک اور صاف گو مزاج کی بھی تعریف کی۔

پی ایم مودی نے لکھا کہ ''نانا پاٹیکر جی کی اداکاری کی انفرادیت، ان کی شدت اور پر اثر شخصیت—یہ وہ خوبیاں ہیں جو چند ہی فنکاروں میں پائی جاتی ہیں۔ نانا پاٹیکر کے پاس ایک آتش فشانی ٹیلنٹ اور تخلیقی صلاحیت تھی جو ان کے کرداروں میں ایک پھٹتے ہوئے آتش فشاں کی طرح نظر آتی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایسے کرداروں کو نبھایا جو ہماری یادوں میں بس گئے، جنہیں انہوں نے سلور اسکرین پر اتنے جاندار طریقے سے پیش کیا۔ پُراثر ڈائیلاگز اور سیدھے سادھے خیالات ان کی پہچان تھے۔ نانا پاٹیکر نے اپنے خیالات کا اظہار انتہائی واضح انداز میں کیا۔''

وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ ''ہندی اور مراٹھی سنیما کے لیے نانا پاٹیکر کی خدمات واقعی انمول ہیں۔ ان کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے کبھی کوئی پُر نہیں کر سکے گا۔ ان کے اہل خانہ، عزیزوں اور لاتعداد مداحوں کے اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اوم شانتی۔''

نانا پاٹیکر نے سنیما اور ناظرین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے: راہل گاندھی

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی نانا پاٹیکر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ انہوں نے 'ایکس' پر اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ "معروف اداکار نانا پاٹیکر جی کے انتقال کی خبر انتہائی افسوس ناک ہے۔ اپنی اداکاری اور کرداروں کے ذریعے انہوں نے بھارتی سنیما اور ناظرین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں میری گہری تعزیت سوگوار خاندان، دوستوں اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔"

اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، اداکارہ اور سیاست داں اسمرتی ایرانی، معروف کرکٹر سچن تندولکر نے نانا پاٹیکر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی سادگی اور ان کے کاموں کو یاد کیا۔

وہیں سیاسی شخصیات کے علاوہ فلمی دنیا سے سینئر اداکار رضا مراد، متھن چکرورتی، انوپم کھیر، پریش راول، رتیش دیشمکھ اور موسیقار اے آر رحمٰن سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی مایہ ناز اداکار کے انتقال پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔

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TAGGED:

PRESIDENT MURMU ON NANA PATEKAR
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RAHUL GANDHI
نانا پاٹیکر کے انتقال پر تعزیت
CONDOLENCE ON NANA PATEKAR DEMISE

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