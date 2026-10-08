صدر جمہوریہ، وزیر اعظم مودی، راہل گاندھی اور دیگر شخصیات کا نانا پاٹیکر کے انتقال پر اظہار تعزیت
صدر جمہوریہ، وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی نے اپنے تعزیتی پیغامات میں اداکار کے کام کو ناقابل فراموش قرار دیا۔
Published : October 8, 2026 at 11:13 AM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے معروف اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے کہا کہ انہوں نے ایسے کردار نبھائے جو نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ اپنی ہمہ جہت اداکاری اور جاندار پیشکش کے لیے مشہور پاٹیکر جمعرات کی علی الصبح گوا میں واقع رہائش گاہ پر دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔
صدر جمہوریہ کا اظہار افسوس، ان کی اداکاری کو کیا یاد
صدر دروپدی مرمو نے تجربہ کار اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ان کی جاندار اور بااثر اداکاری کو یاد کیا۔ انہوں نے سماجی خدمت کے لیے پاٹیکر کی لگن کو بھی اجاگر کیا اور ان کے اہل خانہ اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
Deeply saddened by the passing of veteran actor Shri Nana Patekar. Through his powerful and deeply evocative performances, he brought to life a wide range of human experiences. He portrayed characters that left a lasting imprint on the hearts and minds of people. His commitment to social service reflected his concern for the underprivileged. His passing is a great loss to Indian cinema. I extend my heartfelt condolences to his family and admirers.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2026
صدر جمہوریہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ "تجربہ کار اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ اپنی جاندار اور انتہائی اثردار اداکاری کے ذریعے انہوں نے انسانی تجربات کے وسیع سلسلے کو زندہ کیا۔ انہوں نے ایسے کردار ادا کیے جنہوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ سماجی خدمت کے لیے ان کی وابستگی نے پسماندہ طبقات کے لیے ان کی فکرمندی کو ظاہر کیا۔ ان کا انتقال بھارتی سنیما کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ میں ان کے اہل خانہ اور مداحوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔"
ان کی شخصیت بے مثال تھی: وزیر اعظم مودی
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اداکار کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے پاٹیکر کی ہمہ جہت صلاحیت، تخلیقی صلاحیتوں اور ناقابل فراموش کرداروں کو یاد کیا۔ انہوں نے اداکار کے بے باک اور صاف گو مزاج کی بھی تعریف کی۔
श्री नाना पाटेकरजी हांचे अभिनयातले वेगळेपण, तीव्रता आनी प्रभावी व्यक्तिमत्त्व हे थोड्याच कलाकारां कडेन आशिल्ले. नाना पाटेकर हाणी आपल्या दरेका भुमिकेंत तुस्त करपासारकी भौमुखी प्रतिभा आनी सृजनशीलताय हाडली तशेच आमकां पिळग्यान पिळग्यो याद उरतली, अशी पात्रां तांणी सिनेमामळार साकारली. उक्त्या आनी सरळ विचारांचो व्यक्ती म्हूण तांची वळख आशिल्ली. आपल्याक जे दिसता ते विचार नाना पाटेकर स्पष्टपणान परगटायील्ले. हिंदी आनी मराठी सिनेमांत नाना पाटेकर हांचें योगदान, भौव मोलादीक आशिल्लें. तांच्या मरणाक लागून, जाल्ले रितेपण कोणूच भरून काडपाक शकना. तांचे कुटुंब, इश्ट आनी असंख्य चाहत्यांच्या दु:खात आमी तांचे वांगडा आसात. ॐ शांति.— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
پی ایم مودی نے لکھا کہ ''نانا پاٹیکر جی کی اداکاری کی انفرادیت، ان کی شدت اور پر اثر شخصیت—یہ وہ خوبیاں ہیں جو چند ہی فنکاروں میں پائی جاتی ہیں۔ نانا پاٹیکر کے پاس ایک آتش فشانی ٹیلنٹ اور تخلیقی صلاحیت تھی جو ان کے کرداروں میں ایک پھٹتے ہوئے آتش فشاں کی طرح نظر آتی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایسے کرداروں کو نبھایا جو ہماری یادوں میں بس گئے، جنہیں انہوں نے سلور اسکرین پر اتنے جاندار طریقے سے پیش کیا۔ پُراثر ڈائیلاگز اور سیدھے سادھے خیالات ان کی پہچان تھے۔ نانا پاٹیکر نے اپنے خیالات کا اظہار انتہائی واضح انداز میں کیا۔''
وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ ''ہندی اور مراٹھی سنیما کے لیے نانا پاٹیکر کی خدمات واقعی انمول ہیں۔ ان کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے کبھی کوئی پُر نہیں کر سکے گا۔ ان کے اہل خانہ، عزیزوں اور لاتعداد مداحوں کے اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اوم شانتی۔''
प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने अभिनय और किरदारों से उन्होंने भारतीय सिनेमा पर और दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। इस पीड़ा के समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिजनों, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। https://t.co/viL4KsVYhI— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
نانا پاٹیکر نے سنیما اور ناظرین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے: راہل گاندھی
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی نانا پاٹیکر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ انہوں نے 'ایکس' پر اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ "معروف اداکار نانا پاٹیکر جی کے انتقال کی خبر انتہائی افسوس ناک ہے۔ اپنی اداکاری اور کرداروں کے ذریعے انہوں نے بھارتی سنیما اور ناظرین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں میری گہری تعزیت سوگوار خاندان، دوستوں اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔"
Dada. That’s what I called him, while the world knew him as Nana Patekar. His calls were as random as they were precious. No formalities, no pleasantries. Just that familiar voice – “Kahan hai re?” We barely ever photographed our moments together. Perhaps because one could never imagine there would come a day when photographs would be all I am left with. I would call him out of the blue, sometimes just to put him on the phone with young talent who admired the legend. And he would oblige, with all the warmth that lay beneath that unmistakably gruff exterior. Today, among the memories I hold closest is one of him cooking for me. No special occasion . Just Dada, being Dada. Our last conversation still echoes in my ears. “Aa re Pune, kadhi yeshil?” Come to Pune, when will you visit? I said, “Soon.” Guess was not soon enough. See you on the other side, Dada. ❤️— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 8, 2026
A heartbreaking loss for Indian cinema and the entire nation. Nana Patekar ji wasn’t just a phenomenal actor who brought every character to life; he was a true patriot with a golden heart. From standing tall with our jawans during the Kargil days to quietly helping farmers in need, he lived with rare honesty and courage. Artists like him don’t come twice. Cinema feels empty today, and so do our hearts. Rest in peace, Nana ji. You will be forever missed. Om Shanti. 🙏— Ajit Doval ᴾᵃʳᵒᵈʸ🇮🇳 (@IAjitDoval_IND) October 8, 2026
اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، اداکارہ اور سیاست داں اسمرتی ایرانی، معروف کرکٹر سچن تندولکر نے نانا پاٹیکر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کی سادگی اور ان کے کاموں کو یاد کیا۔
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
وہیں سیاسی شخصیات کے علاوہ فلمی دنیا سے سینئر اداکار رضا مراد، متھن چکرورتی، انوپم کھیر، پریش راول، رتیش دیشمکھ اور موسیقار اے آر رحمٰن سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی مایہ ناز اداکار کے انتقال پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔
Deeply saddened by the passing of Nana Patekar ji. My heartfelt condolences to his family and loved ones. May his soul find eternal peace. #nanapatekar— A.R.Rahman (@arrahman) October 8, 2026
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