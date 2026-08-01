صدر مرمو نے اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل کو منظوری دے دی
اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل میں پیپر لیک کیسز کی تحقیقات دو ماہ کے اندر مکمل کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔
Published : August 1, 2026 at 10:52 PM IST
نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل، 2026 کو منظوری دے دی ہے، جس میں ہر ریاست میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام اور عوامی امتحانات کے پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں ملزمان کے لیے سزا میں اضافہ کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جمعہ کو جاری کردہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن میں وزارت قانون نے ترمیمی بل پر صدر کی منظوری کا اعلان کیا۔ یہ بل، جو اینٹی پیپر لیک ایکٹ میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس ہفتے کے شروع میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا گیا تھا۔
نیا قانون نافذ ہونے کے بعد پیپر لیک کیسز کی تحقیقات دو ماہ کے اندر مکمل کی جانی چاہئیں۔ قانون کے مطابق پیپر لیک ہونے یا امتحانات میں غیر منصفانہ طریقے استعمال کرنے کے مرتکب پائے جانے والوں کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ منظم جرائم کے لیے، نئے قانون میں کم از کم سات سال کی سزا اور 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے کا انتظام کیا گیا ہے۔
اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل کی جھلکیاں
یہ بل تمام ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو مجوزہ قانون کے تحت جرائم کی سماعت کے لیے کسی بھی سیشن کورٹ کو خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت کے طور پر نامزد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ ایسی خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر کارروائی جاری رہے گی اور چارج شیٹ داخل کرنے کی تاریخ سے تین ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کیا جائے گا۔
یہ مرکزی حکومت کو کسی بھی جرم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی اختیار دیتا ہے۔ قانون میں جرائم کی تحقیقات دو ماہ کے اندر مکمل کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ تمام ریاستی حکومتوں اور یو ٹی انتظامیہ کو ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کے لیے ایک یا زیادہ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر مقرر کرنے کا اختیار کسی بھی فیصلے، سزا یا حکم کے خلاف ہائی کورٹ کے دو ججوں کے بنچ کے سامنے اپیل کا نظام قائم کرنا، اور اپیل داخل ہونے کی تاریخ سے تین ماہ کے اندر اپیل کو نمٹانا۔
نئے قانون کے تحت پیپر لیک یا امتحانات میں غیر منصفانہ طریقے استعمال کرنے کے قصوروار پائے جانے والوں کو کم از کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو گا۔ منظم جرائم کے لیے، بل میں کم از کم سات سال کی سزا اور 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے کی تجویز ہے۔
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