یوپی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما انڈمان و نکوبار کے لیفٹیننٹ گورنر مقرر
اس تقرری کے لیے دنیش شرما نے صدر مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔
Published : September 6, 2026 at 8:29 AM IST
نئی دہلی: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سنیچر کے روز بی جے پی ایم پی دنیش شرما کو انڈمان اور نکوبار جزائر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ راشٹرپتی بھون نے ایک پریس ریلیز میں اس بات کی جانکاری دی۔
راشٹرپتی بھون کی طرف سے جاری کردہ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ شرما کی تقرری ان کے عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے نافذ العمل ہوگی۔ صدر مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دنیش شرما نے کہا کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری وفاداری، ایمانداری اور لگن کے ساتھ نبھائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ 'صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور پارٹی کی مرکزی قیادت کا میری طرف سے تہہ دل سے شکریہ۔
महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार।।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) September 5, 2026
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से… pic.twitter.com/o972GpxdcR
اس اہم ذمہ داری کے لیے میں ان تمام معزز بزرگوں، خیر خواہوں، دوستوں اور ہم وطنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں سے مجھے مسلسل حوصلہ دیا ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک عہدہ نہیں ہے، بلکہ آئین، ملک اور عوامی خدمت کے تئیں ایک بڑی ذمہ داری ہے۔'
"میں اس ڈیوٹی کو پوری لگن، ایمانداری اور لگن کے ساتھ پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کی محبت، اعتماد اور دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح بنی رہیں۔" 62 سالہ شرما اس سے قبل اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے سال 2017 سے 2022 تک اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں اور اس سے پہلے وہ لکھنؤ کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔
بعد میں وہ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ بنے۔ شرما کو اتر پردیش سے سال 2023 کے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب کے لیے بی جے پی کا امیدوار بنایا گیا تھا۔ وہ بلامقابلہ منتخب ہوئے، جس کے بعد وہ راجیہ سبھا میں ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے۔ راجیہ سبھا میں ان کی مدت کار 25 نومبر کو ختم ہونی تھی۔ وہ راجیہ سبھا میں وائس چیئرمین کے پینل میں بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ انڈمان اور نکوبار جزائر ایک یونین ٹیریٹری (مرکز کے زیرِ انتظام خطہ) ہے، جس کے آئینی سربراہ لیفٹیننٹ گورنر یعنی نائب گورنر ہوتے ہیں۔
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