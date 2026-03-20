صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الفطر کے موقع پر مبارکباد پیش کی

صدر دروپدی مرمو نے بھی جمعہ کو عید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 20, 2026 at 8:45 PM IST

نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے جمعہ کو عید الفطر کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی اور ہر ایک پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کا عہد کریں۔

انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام کے بعد منایا جانے والا یہ تہوار بے سہارا لوگوں کے لیے خود پرستی، خیرات اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ مرمو نے کہا کہ یہ محبت، بھائی چارہ، امن اور باہمی ہم آہنگی کا پیغام بھی دیتا ہے۔

صدر نے کہا، "یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں تمام افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ہم ضرورت مندوں کی مدد کرنے، معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کا عہد کریں۔"

اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ عیدالفطر کے پرمسرت موقع پر میں اپنے تمام ہم وطنوں بالخصوص ہندوستان اور بیرون ملک مقیم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔

ملک بھر میں عید 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ ایک ماہ کے روزوں کے بعد آج چاند نظر آگیا، عید کا آغاز ہوگیا۔ عید الفطر اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ عیدالفطر اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ عید ماہِ رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور اس کا انحصار شوال کے چاند کی رویت پر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک عبادت، صبر اور اخوت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

