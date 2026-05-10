این رنگاسامی ہوں گے پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ، صدر مرمو نے دی منظوری، 13 مئی کو حلف برداری
سرکاری ذرائع کے مطابق، نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاسناتھن نے رنگاسامی کو حکومت بنانے کے لیے مدعو کیا ہے۔
Published : May 10, 2026 at 2:14 PM IST
پڈوچیری: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر کے سنیچر کو این رنگاسامی کو پڈوچیری کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ "صدر جمہوریہ نے این رنگاسامی کو حلف برداری کی تاریخ سے مرکز کے زیر انتظام خطہ پڈوچیری کا وزیر اعلیٰ مقرر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔" سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاسناتھن نے رنگاسامی کو حکومت بنانے کے لیے مدعو کیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ رنگاسامی 13 مئی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے و رازداری کا حلف لیں گے۔ پڈوچیری میں 9 اپریل کو ہونے والے آل انڈیا این آر کانگریس کی قیادت والی این ڈی اے کی جیت کے بعد رنگاسامی پانچویں بار وزیر اعلی بننے والے ہیں۔ یہاں انتخابی نتائج کا اعلان چار مئی کو ہوا۔
آل انڈیا این آر کانگریس (اے آئی این آر سی) نے 16 میں سے 12 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اور بی جے پی نے 10 میں سے چار سیٹوں پر جیت درج کی۔ این ڈی اے کے دیگر حلقے، آل انڈیا این آر کانگریس اور لچھیا جننائیگا کاچی (ایل جے کے) نے ایک ایک نشست جیتی، جس سے 30 رکنی ایوان میں این ڈی اے اتحاد کی کل تعداد 18 ہوگئی۔ اس کے علاوہ اسمبلی میں تین نامزد ارکان بھی موجود ہوں گے۔
پڈوچیری میں اپوزیشن دراوڑ منیترا کزگم نے پانچ اور کانگریس نے ایک سیٹ جیتی۔ وجے کی نئی پارٹی تملگا ویٹی کزگم (TVK) نے بھی دو سیٹوں پر جیت درج کی۔ جمعہ کو جاری کردہ ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، صدر دروپدی مرمو نے پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ این رنگاسامی اور ان کے وزراء کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، جو سات مئی سے نافذ العمل ہے۔