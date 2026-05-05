مغربی بنگال میں حکومت سازی کی تیاریاں زوروں پر، 9 مئی کو حلف برداری کی تقریب، شاہ بی جے پی کے مرکزی مبصر مقرر
Published : May 5, 2026 at 3:59 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال میں نئی حکومت کے قیام کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ایک اہم تنظیمی اقدام میں، پارٹی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کا مرکزی مبصر مقرر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نئی حکومت 9 مئی کو حلف اٹھائے گی۔
بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ نے شاہ کو پارٹی کے قانون ساز پارٹی لیڈر کے انتخاب کے لیے مرکزی مبصر مقرر کیا ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ارون سنگھ نے 5 مئی 2026 کو ایک پریس ریلیز میں یہ معلومات جاری کیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شاہ مغربی بنگال میں قانون ساز پارٹی کے رہنما کے انتخاب کے لیے مرکزی مبصر کے طور پر کام کریں گے۔
دریں اثنا، بی جے پی کی ایک پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی کو مغربی بنگال کے لیے مرکزی شریک مبصر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے یہ دونوں رہنما مغربی بنگال قانون ساز پارٹی کے اجلاس اور قیادت کے انتخاب کے عمل کی نگرانی کریں گے۔
آسام کے لیے، بی جے پی پارلیمانی بورڈ نے مرکزی صحت اور خاندانی بہبود اور کیمیکل اور کھاد کے وزیر جے پی نڈا کو پارٹی کے قانون ساز پارٹی لیڈر کے انتخاب کے لیے مرکزی مبصر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی ریاست میں شریک مبصر کے طور پر کام کریں گے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ارون سنگھ نے پارٹی کی جانب سے اہم معلومات فراہم کرتے ہوئے ایک پریس ریلیز جاری کی۔
206 سیٹیں جیت کر اور پیر کو اعلان کردہ اسمبلی انتخابات کے نتائج میں دو تہائی سے زیادہ اکثریت حاصل کرکے، بی جے پی نے ترنمول کانگریس کو بنگال میں اقتدار سے بے دخل کردیا اور آسام میں مسلسل تیسری بار اقتدار پر قبضہ کرلیا۔
294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی میں اکثریت کا نشان 148 ہے۔ کانگریس نے دو نشستیں جیتی ہیں، جب کہ ٹی ایم سی نے 81 پر کامیابی حاصل کی ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے صرف دو نشستیں حاصل کیں، اور دیگر نے دو نشستیں جیتیں۔ 2011 میں تقریباً چار فیصد کے معمولی ووٹ شیئر سے، بی جے پی 2019 میں تقریباً 40 فیصد تک بڑھ گئی اور پھر ٹی ایم سی کے اہم چیلنجر کے طور پر ابھری، 2021 کے اسمبلی انتخابات میں 77 سیٹیں جیت کر، بائیں بازو اور کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا۔
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو آسام کے لوگوں کو 'تاریخی ہیٹرک مینڈیٹ' کے لیے مبارکباد دی اور اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) حکومت کی طرف سے گزشتہ 10 سالوں میں ریاست کو ایک محفوظ، پرامن اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے کی گئی انتھک کوششوں کی مضبوط توثیق قرار دیا۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ یہ بے پناہ محبت اور حمایت آپ کو اور بھی بہتر خدمات فراہم کرنے اور آپ کی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔
شاہ نے کہا کہ آسام میں این ڈی اے کی یہ مسلسل تیسری بڑی جیت وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کی قیادت والی بی جے پی کی 'ڈبل انجن' حکومت میں اٹل اعتماد کا ثبوت ہے، جس نے آسام کو بدامنی کی سرزمین سے امید اور ترقی کی سرزمین میں بدل دیا ہے۔