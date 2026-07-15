جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک ریلی کی تیاریاں جاری، سونم وانگچک 18ویں روز بھی بھوک ہڑتال پر، سی جے پی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا
جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج 26ویں دن بھی جاری، وانگچک کی بھوک ہڑتال 18ویں دن میں داخل، صحت تشویشناک حد تک بگڑی۔
Published : July 15, 2026 at 11:53 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج، امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے منگل کو 26ویں دن بھی جاری رہا۔ سماجی کارکن سونم وانگچک کی احتجاج کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال بھی 18ویں روز میں داخل ہوگئی۔
دریں اثنا، مظاہرین نے 20 جولائی کو جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک مجوزہ پرامن مارچ کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں اور شرکت کے خواہشمند افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے۔
Important please note:— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 14, 2026
The Cockroach Janta Party has reached out to all political parties regarding our demand of sacking the education minister and Rs. 1 cr compensation to the families of students who died by suicide https://t.co/Jwgf1JUlbC
کافی درد کا سامنا کر رہے ہیں سونم وانگچک
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے سونم وانگچک کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزے کے 18ویں دن ان کی جسمانی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے۔ اس کے پٹھے اب کمزور ہو رہے ہیں اور وہ کافی درد کا سامنا کر رہے ہیں۔
حکومت سے پوچھو وہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار نہیں؟
دیپکے نے کہا کہ تحریک سے وابستہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی سونم وانگچک سے اپنا فاسٹ ختم کرنے پر زور دیا۔ لیکن وانگچک نے سکون سے جواب دیا، "مجھ سے اپنا فاسٹ ختم کرنے کے لیے مت کہو؛ حکومت سے پوچھو کہ وہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ سونم وانگچک کا پیغام نہ صرف ان کے ذاتی عزم کی عکاسی کرتا ہے بلکہ مظاہرین کے مطالبات کی بھی عکاسی کرتا ہے، جو حکومت کے ساتھ بات چیت اور تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔
20 جولائی کو بڑے پیمانے پر پارلیمنٹ مارچ ہوگا
ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ 20 جولائی کو جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک پرامن مارچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مارچ کسی ایک تنظیم کا پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ ملک بھر کے تعلیمی نظام میں شفافیت اور اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے طلباء، نوجوانوں اور ان تمام لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مارچ کا مقصد طلباء کی آواز کو حکومت تک پہنچانا اور امتحانی نظام میں جامع اصلاحات کے مطالبے کو بھرپور طریقے سے اٹھانا ہے۔
طلباء، نوجوان اور شہری تحریک کی حمایت میں دہلی آنے تیار
پارلیمنٹ مارچ کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر، کاکروچ جنتا پارٹی نے ہیلپ لائن نمبر 7011670115 جاری کیا ہے۔ ابھیجیت دیپکے نے بتایا کہ جو لوگ 20 جولائی کو مارچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر مس کال کر کے اپنی شرکت رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد یہ اندازہ لگانا ہے کہ ملک بھر سے کتنے طلباء، نوجوان اور شہری اس تحریک کی حمایت میں دہلی آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے مارچ کو بہتر طریقے سے منظم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
تحریک ملک کے پورے تعلیمی نظام سے متعلق
دیپک نے کہا کہ یہ تحریک صرف چند طلباء کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ملک کے پورے تعلیمی نظام سے متعلق ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں شامل ہوں اور 20 جولائی کو ہونے والے پارلیمنٹ مارچ میں شرکت کریں۔انہوں نے کہا کہ اگر طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ میں جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھاتی ہے تو تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کو مزید تقویت ملے گی۔
CJP کو بھارتیہ کسان یونین کی طرف سے مکمل حمایت حاصل
جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کی طلبہ تحریک کو منگل کو کسانوں کی اہم حمایت حاصل ہوئی۔ بھارتیہ کسان یونین (بی کے یو) کے قومی صدر گرنام سنگھ چڈونی کی قیادت میں ایک وفد نے مشتعل چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے ملک بھر کے کسانوں اور شہریوں سے 20 جولائی کو پارلیمنٹ تک طلباء کے مجوزہ مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے طلباء کے مطالبات پر توجہ نہیں دی تو 21 جولائی کو ملک بھر کے کسان بھارت بچاؤ مورچہ کے بینر تلے پارلیمنٹ تک مارچ کریں گے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اس پرامن مارچ میں کثیر تعداد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ طلباء کے تحفظات کو سنجیدگی سے سنے۔