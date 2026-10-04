راموجی فلم سٹی میں 10 اکتوبر کو ’پری ڈانڈیا دھمال‘ کا انعقاد؛ گربا، ڈانڈیا اور لائیو میوزک کی دھوم
راموجی فلم سٹی کے سحر انگیز پس منظر میں گربا اور ڈانڈیا کے روایتی رنگ اور دلفریب دھنیں بکھیر دی جائیں گی۔
Published : October 4, 2026 at 6:13 PM IST
حیدرآباد: دسہرہ اور نوراتری کے تہواروں کی آمد کے پیش نظر 10 اکتوبر کو راموجی فلم سٹی میں ایک پُرجوش تقریب ’پری ڈانڈیا دھمال‘ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں گربا اور ڈانڈیا کے شائقین کے لیے موسیقی، رقص اور روایتی تفریح سے بھرپور شام سجائی جائے گی۔
’رنگ تالی‘ کے اشتراک سے منعقد ہونے والا یہ ایک روزہ جشن شام 7 بجے شروع ہوگا، جس میں راموجی فلم سٹی کے سحر انگیز پس منظر میں گربا اور ڈانڈیا کے روایتی رنگ اور دلفریب دھنیں بکھیر دی جائیں گی۔ اس تقریب کا مقصد خاندانوں اور دوست احباب کو تہوار کے اس پرمسرت موقع پر موسیقی، رقص اور روایتی جشن سے لطف اندوز ہونے کا شاندار موقع فراہم کرنا ہے۔
لائیو بینڈ اور گربا کا منفرد تجربہ: تقریب کے دوران ایک لائیو بینڈ پورے وقت گربا موسیقی پیش کرے گا، جس میں روایتی لوک موسیقی اور جدید دھنوں کا امتزاج شامل ہوگا۔ منتظمین کے مطابق اس پُرجوش پرفارمنس کا مقصد شرکاء کو جشن میں مکمل طور پر محو رکھنا ہے۔
گربا وارم اپ اور اوپن ڈانڈیا ایرینا: تقریب کا آغاز گربا وارم اپ سیشن سے ہوگا جس کے بعد شرکاء کھلے ڈانڈیا ایرینا میں رقص کر سکیں گے۔ یہ ڈانس فلور ہر سطح کے رقاصوں کو مدنظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے تاکہ ماہر شائقین کے ساتھ ساتھ نئے سیکھنے والے بھی بلا جھجھک اس جشن کا حصہ بن سکیں۔
اسنیکس و مشروبات: شرکاء شام کے دوران روایتی بھارتی کھانوں، لذیذ اسنیکس اور مشروبات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔
یادگار لمحات کے لیے فوٹو پوائنٹس: پنڈال کے اطراف خصوصی طور پر پرکشش فوٹو اسپاٹس قائم کیے جائیں گے تاکہ لوگ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار یادوں کو کیمرے میں قید کر سکیں۔
راموجی فلم سٹی کا دلکش ماحول: یہ تقریب کھلے آسمان تلے تاروں کی چھاؤں اور راموجی فلم سٹی کے وسیع و عریض پرشکوہ پس منظر میں منعقد ہوگی۔ پنڈال کو تھیمیٹک لائٹنگ، جدید ساؤنڈ سسٹم اور روایتی سجاوٹ کے ذریعے دلکش روپ دیا جائے گا۔
خاندانوں کے لیے محفوظ ماحول: یہ تقریب ہر عمر کے افراد کے لیے مکمل طور پر محفوظ اور دوستانہ انداز میں ترتیب دی گئی ہے۔ منتظمین کے مطابق مقام پر پیشہ ورانہ سیکیورٹی اسکریننگ اور عملے کی جانب سے ہر ممکن رہنمائی دستیاب ہوگی۔
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سیاح اور مقامی شہری اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ڈانڈیا کے اس جشن میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان سے روایتی و تہوار کی مناسبت سے خوبصورت لباس پہن کر آنے کی گزارش کی گئی ہے۔ محدود مدت کی خصوصی پیشکش کے تحت ٹکٹ کی قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے، جسے راموجی فلم سٹی کی آفیشل ویب سائٹ کے ذریعے بک کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اور معلومات کے لیے فون نمبر 7659876598 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔