الوداع جمعہ کو کی گئیں امن کے لیے دعائیں، عید کی تیاریاں جاری، حفاظتی اقدامات میں اضافہ
نمازیوں کی بڑی تعداد نے جامع مسجد میں نماز ادا کی، اللہ سے دعائیں مانگی گئیں اور اب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
Published : March 20, 2026 at 7:59 PM IST
نئی دہلی: رمضان کے آخری جمعہ کو دارالحکومت کی جامع مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ماہ صیام کی عبادات اور روزوں کی قبولیت، گناہوں کی معافی اور ملک میں امن و امان کی دعائیں مانگیں۔ عید کے پیش نظر دہلی پولیس نے وسیع حفاظتی انتظامات کو نافذ کیا ہے۔ بڑی مساجد، بازاروں اور پرہجوم مقامات پر خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور سوشل میڈیا پر افواہوں، غیر تصدیق شدہ یا گمراہ کن معلومات کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔
نماز کے بعد نمازی امین الرحمان نے کہا کہ آج ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان میں جتنے بھی روزے رکھے، تراویح کی نمازیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھی راہ دکھائے۔ عید کی خوشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل عید ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عید کے دن ہم نماز پڑھ کر اس کا شکر ادا کریں گے، عید بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، نئے کپڑے، مٹھائیاں اور عیدی اصل خوشی ہے، اب ہماری خوشیاں بچوں کی خوشیوں میں مضمر ہیں۔
ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم ہو: نمازی ڈاکٹر مستقیم خان نے قوم اور معاشرے کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن اور ہم آہنگی قائم ہو، تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر رہیں اور بھائی چارہ قائم رہے۔
انسانیت کے پیغام کے ساتھ عبادت کریں: نمازی ذاکر حسین نے کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں نے نہ صرف دعائیں کیں بلکہ ضرورت مندوں کی مدد بھی کی۔ انہوں نے زکوٰۃ اور فطرہ دے کر غریبوں کی مدد کی، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رمضان ہمیں صبر، انسانیت اور دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تہوار منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز ادا کی اور عبادات میں شرکت کی۔ دہلی کی جامع مسجد کا منظر خاص طور پر دیکھنے کے لائق تھا۔ صبح سویرے نمازیوں کی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں اور کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ لوگوں سے بھر گیا۔ لوگوں نے نہ صرف مسجد کے اندر بلکہ باہر سڑکوں پر بھی قطاروں میں نماز ادا کی۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جس سے تمام تقریب پرامن طریقے سے گزری۔
نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر بھائی چارے کا پیغام دیا۔ ہر طرف امن اور اتحاد نظر آتا تھا۔ دریں اثناء بازاروں میں عید کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ لوگ کپڑے، جوتے اور کھانے کی خریداری میں مصروف ہیں۔ مٹھائی اور لذیذ اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں پر بھی ہجوم بڑھ گیا ہے۔ "آج ہم نے اللہ سے اپنے اور پوری قوم کے لیے دعا کی ہے۔ ہماری صرف یہی دعا ہے کہ ملک میں امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ قائم رہے۔" اب سب کی نظریں چاند کی رویت پر جمی ہوئی ہیں جس سے عید الفطر منائی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ عید ملک کے لیے خوشیوں، امن اور بھائی چارے کا نیا پیغام لے کر آئے گی۔