روسی وزیر خارجہ کی جعلی ویڈیو شیئر کرنے پر پرشانت بھوشن کے خلاف دہلی پولیس کا مقدمہ درج
وزارت خارجہ کے آفیشل فیکٹ چیک اکاؤنٹ نے ویڈیو کو "جعلی" قرار دیتے ہوئے ایکس پر لکھاکہ "فیک الرٹ!
Published : November 4, 2026 at 12:21 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ دہلی پولیس نے ان کے خلاف روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی مبینہ طور پر تبدیل شدہ (ڈاکٹرڈ) ویڈیو شیئر کرنے پر ایف آئی آر درج کی ہے، جس میں لاوروف کو بظاہر بھارت کے خلاف معاندانہ بیانات دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ مقدمہ اسپیشل سیل تھانے میں اس وقت درج کیا گیا جب 3 نومبر کو سائبر پیٹرولنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ کی مبینہ جعلی ویڈیو پرشانت بھوشن کے ایکس ہینڈل سے شیئر کی گئی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں گمراہ کن اور اشتعال انگیز مواد شامل تھا، جس سے افواہیں پھیلنے، افراد کی ساکھ مجروح ہونے اور امن و امان میں خلل پڑنے کا خدشہ تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں دہلی پولیس نے کہاکہ 3 نومبر 2026 کو سائبر پیٹرولنگ کے دوران یہ بات نوٹس میں آئی کہ سوشل میڈیا ہینڈل thequotesnews@ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ کی بھارت مخالف ایک مبینہ تبدیل شدہ ویڈیو پرشانت بھوشن کے ہینڈل pbhushan1@ سے شیئر کی گئی ہے۔"
پوسٹ میں مزید کہا گیاکہ "مذکورہ ویڈیو کے ذریعے امنِ عامہ کو نقصان پہنچانے، افواہیں پھیلانے اور گمراہ کن، ہتک آمیز اور اشتعال انگیز مواد نشر کرنے کا الزام ہے۔" پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں بھارتیہ نیا سنہتا کی دفعات 336(4)، 353(1)(c)، 356 اور 340(2) کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب وزارتِ خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سے منسوب اس جعلی ویڈیو کی تصدیق کی، جس میں انہیں بظاہر بھارت کے اندرونی معاملات اور تیل کی خریداری پر نکتہ چینی کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
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وزارت خارجہ کے آفیشل فیکٹ چیک اکاؤنٹ نے ویڈیو کو "جعلی" قرار دیتے ہوئے ایکس پر لکھاکہ "فیک الرٹ! اس پوسٹ میں روسی وزیر خارجہ کی جو ویڈیو استعمال کی جا رہی ہے وہ جعلی ہے!" پرشانت بھوشن کی جانب سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کی روسی سفارت خانے نے بھی تردید کی اور اسے مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ جعل سازی قرار دیا۔ پولیس اس مواد اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کی چھان بین کر رہی ہے اور معاملے کی تفتیش جاری ہے۔