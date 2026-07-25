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پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد بڑا اعلان

کابینی وزیر پرہلاد جوشی کو ان کے موجودہ محکمہ کے علاوہ وزارت تعلیم کا چارج بھی دیا گیا ہے۔

پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد بڑا اعلان
پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد بڑا اعلان (Image: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 25, 2026 at 10:58 PM IST

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نئی دہلی: دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد وزارت تعلیم کی ذمہ داری کابینہ کے وزیر پرہلاد جوشی کو سونپی گئی ہے۔ وزیراعظم کے مشورے پر صدر مملکت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہیں ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔

وزیر اعظم کے مشورے پر صدر دروپدی مرمو نے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ مزید برآں، وزیر اعظم کے مشورے پر، صدر نے ہدایت دی ہے کہ کابینہ وزیر پرہلاد جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا اضافی چارج دیا جائے۔

پردھان کا استعفیٰ دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے جاری احتجاج کے درمیان آیا ہے۔سی جے پی پچھلے کچھ دنوں سے امتحانی نظام میں اصلاحات نیٹ پیپر لیک معاملے میں جوابدہی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہی تھی۔ پردھان کا استعفیٰ سی جے پی کے اہم مطالبات میں شامل تھا۔

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے ہفتہ کے روز مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور حکومت کی طرف سے تنظیم کے تمام مطالبات کو قبول کرنے کے بعد نیٹ تنازعہ پر اپنے 36 دن کے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امتحانی نظام میں جامع اصلاحات پر کام کرنے کے لیے دونوں فریقین چار ہفتوں میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔

سی جے پی کے ترجمان سورو گھوش نے فوری اثر سے ملک بھر میں ہونے والے تمام مظاہروں کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پردھان کے استعفیٰ کے علاوہ، حکومت نے نیٹ تنازعہ پر مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے امیدواروں کے خاندانوں کو باعزت معاوضہ دینے اور جنتا پارٹی (بی جے پی) سمیت دہلی کی تمام ریاستوں میں مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔

طلباء کا احتجاج 20 جون کو جنتر منتر پر سی جے پی کی قیادت میں شروع ہوا، جس میں امتحانی نظام میں اصلاحات، نیٹ سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں جوابدہی، اور مرکزی وزیر تعلیم کے طور پر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا۔

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PRESIDENT DROUPADI
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DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS
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