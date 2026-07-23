پردھان کو استعفیٰ دینا چاہئے، ان کے عہدے پر رہتے پارلیمنٹ میں کوئی بھی بحث فضول ہے،کانگریس
کانگریس نے کہا کہ پردھان کو ملک گیر جذبات کے پیش نظر فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہئے۔
Published : July 23, 2026 at 9:56 PM IST
نئی دہلی: قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ (نیٹ) پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کو لے کر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعطل کے درمیان، کانگریس نے جمعرات کو کہا کہ جب تک وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان عہدے پر رہیں گے کوئی بھی بحث بے نتیجہ رہے گی۔
کانگریس نے کہا کہ پردھان کو ملک گیر جذبات کے پیش نظر فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہئے۔ اس سے قبل اہم اپوزیشن پارٹی نے پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ بڑھایا تھا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھرگے نے ایوان میں کہا کہ وزیر تعلیم کو نیٹ پر بحث شروع ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کانگریس قائدین بشمول سونیا گاندھی، راہول گاندھی، کھرگے اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے بھی اپنے مطالبے کی حمایت میں پارلیمنٹ احاطے کے اندر زبردست احتجاج کیا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں 2015 کا مانسون سیشن ویاپم گھوٹالے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت معلقہ وزیر اعلیٰ کو ڈھال بنایا گیا تھا اور اب نیٹ پیپر لیک معاملے کے ذمہ دار وزیر کو بھی ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ وہ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کا حوالہ دے رہے تھے، جو 2015 میں مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ تھے۔
وقت کتنا گزر گیا، لیکن کچھ نہیں بدلا!" رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔ "2015 کا مانسون سیشن ویاپم امتحان اور مدھیہ پردیش میں بھرتی گھوٹالہ کی وجہ سے تقریباً مکمل طور پر رک گیا تھا۔"
انہوں نے کہا 2026 کا مانسون سیشن این ٹی اے پیپر لیک اسکینڈل سے متاثر ہوا ہے۔ ویاپم گھوٹالے کے ذمہ دار کو ڈھال دیا گیا تھا اور بعد میں اسے مرکزی حکومت کی دو اہم وزارتوں کا چارج دیا گیا تھا۔ این ٹی اے پیپر لیک کے ذمہ دار شخص کو بھی آج وزیر اعظم کا تحفظ حاصل ہے۔
رمیش نے کہا کہ دھرمیندر پردھان کے عہدے پر رہنے کے دوران پارلیمنٹ میں کوئی بھی بحث بیکار ہوگی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ملک بھر میں جذبات اور مطالبہ واضح ہے: وزیر پردھان کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔
کانگریس نے نیٹ پیپر لیک پر بحث شروع ہونے سے پہلے پردھان کے استعفیٰ کی شرط رکھی ہے، لیکن حکومت اپوزیشن پارٹی پر پیشگی شرائط عائد کرنے اور بحث میں حصہ نہ لینے کا الزام لگا رہی ہے۔ حکومت نے کانگریس پر اس معاملے کی سیاست کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: راہول گاندھی انڈیا بلاک کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے، گاندھی میموریل پر احتجاج کیا