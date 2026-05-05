انڈیگو طیارے میں پاور بینک میں آگ، تمام مسافر محفوظ
Published : May 5, 2026 at 8:21 PM IST
چنڈی گڑھ: ملک کے دو مختلف مقامات پر پیش آئے اہم واقعات نے ایک طرف فضائی سفر کی سکیورٹی پر توجہ مرکوز کر دی ہے تو دوسری جانب سرحدی نگرانی کو مزید سخت کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔
انڈیگو کی حیدرآباد سے چنڈی گڑھ جانے والی پرواز 6E 108 میں منگل (5 مئی 2026) کو ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا، جب طیارہ لینڈنگ کے بعد رن وے پر رکا ہوا تھا۔ مسافر اترنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کیبن بیگ سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق بیگ میں رکھا پاور بینک زیادہ گرم ہونے کے باعث اچانک آگ پکڑ گیا۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کیبن کریو نے فوری اور پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا اور کسی بڑے نقصان کو ہونے سے بچا لیا۔
ایئرلائن کے بیان کے مطابق، واقعے کے فوراً بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر طیارے کو خالی کرایا گیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت ٹرمینل منتقل کر دیا گیا۔ مسافروں کی خیریت کو یقینی بنانے کے لیے ایئرلائن کی ٹیم مسلسل ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہی۔
ایئرلائن نے واضح کیا کہ طیارے کو دوبارہ سروس میں شامل کرنے سے قبل مکمل تکنیکی جانچ کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ مسافروں اور عملے کی حفاظت کمپنی کی اولین ترجیح ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل مارچ میں بھی اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک انڈیگو پرواز کو دورانِ پرواز تکنیکی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی تھی، تاہم اس واقعے میں بھی تمام 161 مسافر اور عملہ محفوظ رہا تھا۔