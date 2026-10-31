مردم شماری 2027 کی تاریخوں کا اعلان، فی الحال لداخ اور جموں و کشمیر کو استثنیٰ، جانیں شیڈول
مرکزی حکومت 25 جنوری سے مردم شماری کا عمل شروع کرے گی، جو 28 فروری تک جاری رہے گا۔ تفصیلات کے لیے مکمل خبر پڑھیں۔
Published : October 31, 2026 at 7:51 AM IST
نئی دہلی: ملک میں مردم شماری 2027 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مردم شماری 2027 کا شیڈول جاری کرتے ہوئے، مرکزی حکومت نے جانکاری دی کہ یہ عمل 25 جنوری 2027 سے 28 فروری 2027 کے درمیان منعقد ہوگا۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، مردم شماری کے لیے 'حوالہ جاتی تاریخ' یکم مارچ 2027 کی آدھی رات (12:00 بجے) ہوگی۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جن ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں یا جہاں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس وقت مردم شماری نہیں کرائی جائے گی، ان علاقوں کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
In all States and UTs except Manipur (till further declaration), Goa, Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Ladakh and the snow-bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and J&K: (i) the conduct of census of the population shall be undertaken from the 25th January, 2027 to the 28th February, 2027 with a revisional round from the 1 March, 2027 to the 5th March, 2027; (ii) for the conduct of the said census, there shall be an option for self-enumeration from the 10th January, 2027 to the 24th January, 2027, just before the start of the house to house population enumeration; (iii) the reference date for the said census shall be 00:00 hours of the 1st day of March, 2027.— ANI (@ANI) October 30, 2026
ہندوستان کے رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کمشنر، مرتیونجے کمار نارائن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، مردم شماری 25 جنوری 2027 سے 28 فروری 2027 کے درمیان تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کی جائے گی۔ اس میں اگلے نوٹس تک منی پور اور وہ علاقے شامل نہیں ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے۔ جن ریاستوں کو برف باری اور انتخابات کی وجہ سے فی الحال استثنیٰ دیا گیا ہے ان میں لداخ، ہماچل پردیش، اور جموں و کشمیر، گوا، اتر پردیش، پنجاب اور اتراکھنڈ جیسی ریاستیں شامل ہیں۔ اگلے سال کے اوائل میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ یکم مارچ 2027 سے پانچ مارچ 2027 تک مردم شماری کے لیے ایک 'نظر ثانی کا مرحلہ' ہوگا۔
نوٹیفکیشن میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ گھر گھر جا کر آبادی کی گنتی شروع ہونے سے ٹھیک پہلے، 10 جنوری 2027 سے 24 جنوری 2027 تک 'خود شماری' کا اختیار بھی دستیاب ہوگا۔ یہ آزادی کے بعد آٹھویں مردم شماری ہے اور اسے دو مراحل میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں گھروں کی فہرست سازی اور رہائش سے متعلق مردم شماری ہوگی، جس کے بعد آبادی کی گنتی کا مرحلہ آئے گا۔ ہر دس سال بعد ہونے والا یہ عمل، جو اصل میں 2021 میں طے تھا، کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔
مرکزی کابینہ نے مردم شماری کرانے کے لیے 11,718 کروڑ روپے کے اخراجات کی منظوری دی ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی مردم شماری مہم ہوگی۔ بھارت میں آخری مردم شماری 2011 میں ہوئی تھی، جس میں آبادی 1.21 ارب ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں 62.32 کروڑ مرد اور 58.75 کروڑ خواتین شامل تھیں۔ اس وقت ملک میں 24.95 کروڑ خاندان موجود تھے۔
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