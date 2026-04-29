ایگزٹ پولز: آسام میں بی جے پی کی مسلسل تیسری حکومت کی پیش گوئی
مختلف ایگزٹ پول سروے کے مطابق بی جے پی آسام اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے مسلسل تیسری بار اقتدار سنبھال سکتی ہے۔
Published : April 29, 2026 at 6:54 PM IST
حیدرآباد : ملک کی چار ریاستوں—کیرالا، آسام، تمل ناڈو اور مغربی بنگال—اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ پڈوچیری میں ہونے والے انتخابات کے بعد جاری ایگزٹ پولز میں آسام کے حوالے سے اہم پیش گوئیاں سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ایک بار پھر حکومت بنانے کی پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے۔
ایگزٹ پول سروے کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قائم اتحاد آسام اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے مسلسل تیسری بار اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ ریاست کی 126 رکنی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 61 نشستیں درکار ہیں، جبکہ مختلف سروے رپورٹس بی جے پی اتحاد کو اس سے کہیں زیادہ نشستیں ملنے کی پیش گوئی کر رہی ہیں۔
ایکسس مائی انڈیا کے ایگزٹ پول کے مطابق بی جے پی اتحاد کو 88 سے 100 نشستیں مل سکتی ہیں، جو اسے باآسانی حکومت بنانے کے قابل بناتی ہیں۔ دوسری جانب میٹریز کے اندازوں میں بھی بی جے پی اتحاد کو 85 سے 95 نشستوں کے درمیان کامیابی ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ریاست میں اصل مقابلہ بی جے پی اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان دیکھا گیا، جہاں بی جے پی کی قیادت وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کر رہے ہیں، جبکہ کانگریس کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم ترون گوگوئی کے صاحبزادے گورو گوگوئی نمایاں چہرے کے طور پر سامنے آئے۔
ایگزٹ پول کے مطابق کانگریس کو 24 سے 36 نشستیں ملنے کی توقع ہے، جبکہ دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے حصے میں 6 سے 12 نشستیں آ سکتی ہیں۔
آسام کی تمام 126 اسمبلی نشستوں پر ووٹنگ 9 اپریل کو مکمل ہوئی، جس میں ریکارڈ 85.38 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ درج کیا گیا، جو عوامی دلچسپی اور سیاسی سرگرمیوں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 4 مئی 2026 کو ووٹوں کی گنتی کے بعد کیا جائے گا۔
اگر ایگزٹ پولز کے نتائج درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی ہوگی، جبکہ کانگریس کے لیے اپنی حکمت عملی پر نظرثانی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔