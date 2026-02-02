ممتا بنرجی کے دہلی آمد سے سیاست گرمائی، بنگا بھون میں پولیس سے ٹکراؤ، ایس آئی آر کو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بھی بنایا نشانہ
Published : February 2, 2026 at 7:21 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے احتجاج کی علامت کے طور پر سیاہ شال پہن کر پیر کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ کچھ ایس آئی آر سے متاثرہ خاندان اور پارٹی رہنما بھی تھے۔
گزشتہ ہفتے چیف الیکشن کمشنر نے بنرجی کو پیر کے لیے ملاقات کا وقت دیا تھا۔ بنرجی پولنگ والی ریاست مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کو روکنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ممتا بنرجی کے ساتھ ترنمول ممبران پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی اور کلیان بنرجی بھی تھے۔
قبل ازیں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ بنگال کے لوگ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے مسائل اٹھانے آئے ہیں، لیکن انہیں دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ انہوں نے بنگا بھون کمپلیکس کے باہر پولیس کی بھاری تعیناتی پر بھی سوال اٹھایا۔ ذرائع کے مطابق، مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) سے متاثر تقریباً 50 خاندانوں کو قومی دارالحکومت لایا گیا ہے۔
دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا، "وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے باہر کے کیمرہ مین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔" انہوں نے کہا کہ کمیشن بی جے پی کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ ممتا نے کہا کہ ووٹر لسٹ سے تقریباً دو کروڑ لوگوں کے نام ہٹا دیے گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ وہ یہاں لاکھوں لوگوں کو دہلی لا سکتی ہیں اور کسی کے بھی سامنے پریڈ کرا سکتی ہیں۔
الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، ممتا بنرجی نے کہا، "الیکشن کمیشن انتخابات سے پہلے حکومت کا انتخاب کرے گا... ہم دیکھ رہے ہیں۔" ممتا نے کہا کہ آپ کے پاس بی جے پی کی طاقت ہے، جب کہ ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔
انھوں نے مزید کہا کہ، "میں بہت دکھی ہوں، میں بہت عرصے سے دہلی کی سیاست میں شامل ہوں، میں 4 بار وزیر اور 7 بار ایم پی رہ چکی ہوں، میں نے ایسا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا جو اتنا مغرور ہو، جو اتنا جھوٹا ہو، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کرسی کی عزت کرتی ہوں کیونکہ کوئی کرسی کسی کے لیے مستقل نہیں ہوتی، ایک دن آپ کو جانا ہی پڑے گا... بنگال کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ الیکشن تو جمہوریت کا تہوار ہے لیکن آپ نے 58 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے اور انہیں اپنا دفاع نہیں کرنے دیا۔"
ترنمول کانگریس قائدین نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرنے والے 12 نمائندے ایس آئی آر سے متاثرہ خاندانوں سے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں غلط طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا اور ان کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے جو مبینہ طور پر ایس آئی آر کی وجہ سے مر گئے تھے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ بنرجی اور دیگر نے احتجاج کی علامت کے طور پر سیاہ شالیں پہنی تھیں، اور ابھیشیک بنرجی نے سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔
دہلی پولیس کے ساتھ ممتا بنرجی کی بحث
ممتا بنرجی کی پیر کے روز دہلی کے چانکیہ پوری میں بنگا بھون کے باہر تعینات سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور ان کی ریاست میں ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) سے متاثرہ خاندانوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد بنگا بھون کے ارد گرد سیکورٹی بڑھا دی گئی۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ بنگال کے لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنے مسائل اٹھانے آئے تھے لیکن انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بنگا بھون کمپلیکس کے باہر پولیس اہلکاروں کی بڑی تعیناتی پر سوال اٹھایا۔ تاہم، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس کو نہیں، سب سے اوپر والوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔
بنرجی پیر کی صبح چانکیہ پوری کے بنگا بھون پہنچیں، جہاں بھاری سیکورٹی تعیناتی پر ان کی دہلی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ انھیں عمارت کے باہر سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ براہ راست بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ قومی دارالحکومت میں ایس آئی آر سے متاثرہ خاندانوں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے آئی ہیں، اور کوئی تحریک شروع کرنے کے لیے نہیں ۔
سی ای سی سے ملنے سے پہلے بنرجی نے صحافیوں سے کہا، "بنگا بھون میں بنگال کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں... ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے، الیکشن کمیشن میں ہماری میٹنگ ہے، ہم یہاں سرکاری طور پر ملنے آئے ہیں... لوگ مرے ہیں، کیا ان کے اہل خانہ میڈیا سے بات بھی نہیں کر سکتے؟"
وزیر اعلیٰ نے کہا، "یہاں بہت سے خاندان ایسے ہیں جو ایس آئی آر کے عمل سے متاثر ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس ہر اس جگہ تعینات ہے جہاں ایس آئی آر سے متاثرہ خاندان رہ رہے ہیں۔ جب دہلی میں دھماکہ ہوتا ہے تو دہلی پولیس کہاں ہوتی ہے؟
