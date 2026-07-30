پیلٹ گن پر وزیر داخلہ امت شاہ کی خاموشی پرسیاست گرمائی، کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا۔۔ 'بدل دیں گے حکومت'
اپوزیشن نے طلباء کے خلاف پیلٹ گن کے استعمال کو لے کر حکومت پر حملے تیز کر دیے ہیں۔
Published : July 30, 2026 at 3:41 PM IST
نئی دہلی: پیلٹ گن کے معاملے پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی رسہ کشی جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کی پارلیمنٹ سے غیر حاضری "احساس جرم" کو ظاہر کررہی ہے۔ انہوں نے طلباء کے خلاف پولیس کی مبینہ زیادتیوں کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کے اپنے مطالبے کو دہرایا۔
راہل نے ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے جس میں طلباء پر پولیس کا لاٹھی چارج دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر، تبصرہ کیا، "طلبہ انصاف کے مستحق ہیں۔ ہمارے طلبہ کے خلاف ہونے والے ظلم کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک آزاد اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔"
Why is Amit Shah so scared of coming to Parliament and explaining the brutal violence against students?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2026
It reeks of guilt.
انہوں نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے دوران مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں طلباء مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا حوالہ دیا۔
ایک اور پوسٹ میں، گاندھی نے سوال کیا کہ امت شاہ پارلیمنٹ میں آنے اور طلباء کے خلاف وحشیانہ تشدد کے بارے میں وضاحت فراہم کرنے سے "اتنا خوفزدہ" کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا، "یہ احساس جرم کو ظاہر کرتا ہے۔"
تاہم، بی جے پی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے، راہل پر جھوٹ کا انبار لگانے کا الزام لگایا اور "بے بنیاد" الزامات لگانے کے لیے ایوان کا "غلط استعمال" کرنے کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ گاندھی نے لوک سبھا میں پیپر لیک کے لئے سخت سزا کی تجویز کرنے والے بل پر بحث کے دوران شاہ کو نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شاہ پولیس کی زیادتیوں اور طلباء مظاہرین پر گولی چلانے کے پیچھے ہیں، اس دعوے نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں ٹریژری بنچوں سے زبردست ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
#WATCH | Delhi: Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, " it is clear that if someone opened fire or caused injuries using a pellet gun, someone must have authorized it. if the sdm granted permission, has the home minister ever said the sdm acted wrongly? why is the home minister silent?… https://t.co/ltxrAYbep2 pic.twitter.com/y1fAXsDaba— ANI (@ANI) July 30, 2026
ایم پی کپل سبل نے کہا، "یہ واضح ہے کہ اگر کسی نے پیلٹ گن چلائی یا کسی کو زخمی کیا، تو کسی نے اجازت دی ہوگی، اگر ایس ڈی ایم نے اجازت دی تو کیا وزیر داخلہ نے کبھی کہا کہ ایس ڈی ایم نے غلط کام کیا؟ وزیر داخلہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ خاموشی بتاتی ہے کہ یہ ان کی منظوری سے ہوا ہے؛ ورنہ، وہ عوامی طور پر کہتے کہ ایس ڈی ایم نے غلط کام کیا۔ انھوں نے مزید کہا، ایک طرف، بی جے پی نے شروع میں اس بات کی تردید کی کہ پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب راہل گاندھی نے لوگوں کے چہروں اور جسموں پر زخم دکھائے تو وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان (پیلٹ گن) کا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے وزیر داخلہ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ نہ تو ایوان میں آتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیان جاری کرتے ہیں اور نہ ہی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ پیلٹ گن چلانے کا حکم دینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پولیس کی ہراسانی جاری رہی تو نوجوان "حکومت بدل دیں گے۔"
دریں اثنا، ایک متعلقہ عرضی کا نوٹس لیتے ہوئے، سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ جنتر منتر پر تعینات آر اے ایف کے ذریعہ ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق ریکارڈ کو محفوظ کرے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (بی پی آر اینڈ ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق، پولیس کو غیر معمولی حالات میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ اس بنیاد پر عدالت نے پٹیشن میں پیلٹ گن کے استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی درخواست کو ’مبہم‘ قرار دیا۔
سپریم کورٹ نے دہلی حکومت کو نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران پیلٹ گن سے زخمی ہونے والوں کو بہترین ممکنہ طبی علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔
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