'شدھی ۢکرن' معاملے میں سیاست گرمائی، کھرگے کا نڈا کو خط، ایف آئی آر کے لیے اتراکھنڈ کے وزیراعلیٰ کو ہدایت دینے کی اپیل
کھرگے نے نڈا کو لکھا کہ وہ، اتراکھنڈ کے وزیراعلی کو 'شدھی کرن' معاملے میں ایف آئی آر درج کرنےکو یقینی بنانے کی ہدایت دیں۔
By PTI
Published : September 3, 2026 at 10:47 AM IST
نئی دہلی: کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر جے پی نڈا کو گزشتہ ماہ ہلدوانی میں ان کی ریلی کے بعد پیش آنے والے "شدھی کرن" کے واقعہ سے متعلق لکھا ہے۔ انہوں نے نڈا سے کہا ہے کہ وہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کو اس واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دیں۔
راجیہ سبھا میں اس معاملے کو اٹھائے جانے پر نڈا نے تحقیقات کے بعد جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس خط کے ذریعہ کھرگے نے نڈا کو اس یقین دہانی کی یاد دلائی ہے-
राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026
24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6
ہندی میں لکھے گئے اپنے خط میں کھرگے نے کہا، "آپ کو یاد ہوگا کہ 13 اگست، 2026 کو، راجیہ سبھا میں، میں نے آٹھ اگست، 2026 کو ہلدوانی میں میری جلسہ عام کے بعد ہونے والی اچھوت سے جڑی 'شدھی کرن' کی رسم کا مسئلہ - بڑے دکھ اور غم کے ساتھ اٹھایا تھا۔"
کھرگے نے کہا، "میرے تبصرے کے جواب میں، آپ نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا، 'جناب، محترم کھرگے جی نے جو کہا ہے وہ واقعی بہت پریشان کن معاملہ ہے، یہ نہ صرف کانگریس پارٹی کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ضرور تحقیقات کی جائیں گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے گی اور قومی صدر بھی اس طرح کی سرگرمیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ آپ کے جذبات کی وجہ ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے''۔
کانگریس صدر نے نوٹ کیا کہ نڈا نے کہا ہے کہ تحقیقات کے بعد جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا، "راجیہ سبھا کے معزز چیئرمین نے بھی اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔"
کھرگے نے حیرت کا اظہار کیا کہ واقعہ کے 24 دن بعد بھی ہلدوانی میں اس گھناؤنے فعل میں ملوث تنظیموں اور افراد کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔ دو ستمبر کو نڈا کو لکھے گئے خط میں، کھرگے نے کہا، "اس واقعے کا سب سے قابل اعتراض پہلو یہ تھا کہ ہندوستانی آئین اور انسانی اقدار کے خلاف ایک 'شدھی کرن' کی رسم رام لیلا میدان میں ادا کی گئی، جہاں میں نے ایک ریلی سے خطاب کیا تھا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شدھی کرن کے اس عمل کا براہ راست تعلق اچھوت سے ہے۔"
اچھوت کی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، کھرگے نے یاد کیا کہ مہاد ستیہ گرہ کے دوران، بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک ٹینک سے پانی کھینچا تھا۔ اس وقت بھی، ذات پات کے گھمنڈ میں مبتلا افراد نے گائے کے پیشاب اور گوبر کے 108 برتنوں کا استعمال کرتے ہوئے منتروں کے جاپ کے ساتھ 'شدھی کرن' کی رسم ادا کی تھی۔
کھرگے نے زور دے کر کہا کہ محض منتروں کا جاپ کرنا یا 'ہون' کرنا 'شدھی کرن' کے اس طرح کے ذات پات کے عمل کی تقدیس نہیں کرتا ہے۔
کانگریس کے سربراہ نے کہا، "میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ میری ذاتی شناخت یا انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کے دفتر سے بالاتر ہے؛ یہ ان کروڑوں لوگوں کے جذبات سے گہرا تعلق رکھتا ہے جو روزانہ اس تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔"انہوں نے مزید کہا کہ، " اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے والوں کو سبق سکھانا ضروری ہے۔"
کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ غم و غصہ ان کا اکیلے کا نہیں ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک ذہنیت سے پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کے ایک مخصوص طبقے کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔
کھرگے نے کہا کہ اسی لیے میں نے حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے ایوان میں یہ مسئلہ اٹھایا۔
کھرگے نے کہا، "لہذا، میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں- ان حقائق اور راجیہ سبھا میں دی گئی یقین دہانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے- اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کو ہدایت دیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ رام لیلا میدان میں ہلدوانی میں میری عوامی میٹنگ کے بعد پیش آنے والے 'شدھی کرن' واقعہ میں ملوث افراد اور تنظیموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔
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