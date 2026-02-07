سونیا گاندھی کے خلاف ووٹر لسٹ سے متعلق شکایت سیاسی محرکات پر مبنی، دہلی عدالت میں تفصیلی جواب داخل
سونیا گاندھی نے مؤقف اختیار کیاکہ شہریت سے متعلق معاملات مکمل طور پر مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔
February 7, 2026
نئی دہلی: کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی نے دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں اپنے خلاف دائر اس مجرمانہ نظرثانی عرضی کی سخت مخالفت کی ہے، جس میں ان پر 1980 میں بھارتی شہریت حاصل کرنے سے قبل ووٹر لسٹ میں نام شامل ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سونیا گاندھی کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ یہ شکایت سراسر بے بنیاد، سیاسی محرکات پر مبنی اور عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہے۔
یہ جواب خصوصی جج وشال گوگنے کے سامنے داخل کیا گیا، جو اس عرضی کی سماعت کر رہے ہیں جس میں 11 ستمبر 2025 کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مجسٹریٹ عدالت نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 21 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے۔
سونیا گاندھی کی جانب سے ایڈوکیٹس ترنم چیمہ، کنشک سنگھ اور آکاش سنگھ نے جواب داخل کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ شہریت سے متعلق معاملات مکمل طور پر مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، جبکہ ووٹر لسٹ کی تیاری اور نظرثانی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا خصوصی اختیار ہے۔ ایسے معاملات میں فوجداری عدالتوں کا مداخلت کرنا آئین کے آرٹیکل 329 اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کی صریح خلاف ورزی ہوگا۔
جواب میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ ایڈوکیٹ وکاس ترپاٹھی نے کسی بھی بنیادی دستاویز کو ریکارڈ پر پیش نہیں کیا، نہ ہی مبینہ درخواست، تاریخ، حلف نامہ یا کسی سرکاری ریکارڈ کی نقل فراہم کی گئی ہے۔ صرف قیاس آرائیوں اور پرانے تنازعات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جنہیں 25 سال قبل ہی نمٹایا جا چکا ہے۔ سونیا گاندھی کے دفاع میں یہ بھی کہا گیا کہ 40 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد کسی قسم کے قابلِ اعتماد شواہد اکٹھا کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ اس نوعیت کی تاخیر سے کی گئی کارروائی آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت شخصی آزادی کی خلاف ورزی بھی ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ویبھو چورسیا نے شکایت کو ابتدائی مرحلے پر ہی مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عدالت ایسے معاملات کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتی اور شکایت قانونی طور پر ناقابلِ سماعت ہے۔