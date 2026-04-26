AAP کے پرویش ورما پر حملہ، کہا کہ بی جے پی نے کیجریوال کو بدنام کرنے کے لیے دوبارہ شروع کر دیا پروپیگنڈہ
وزیر پرویش ورما نے کیجریوال پر سخت حملہ کیا ہے۔
وزیر پرویش ورما کا کیجریوال پر شدید حملہ (ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 6:51 AM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (AAP) کے لیے اچھا دن نہیں تھا۔ پارٹی کے رہنما اور راجیہ سبھا کے ممبر راگھو چڈھا سمیت سات ممبران پارلیمنٹ نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا اور بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس سے اے اے پی اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ جہاں AAP نے آپریشن لوٹس شروع کیا ہے، وہیں بی جے پی نے کیجریوال کی پالیسیوں پر سوال اٹھائے ہیں۔