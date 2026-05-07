معاون کے قتل پر سویندو بھڑک گئے، کہا پندرہ سال کے 'مہا جنگل راج' کا نتیجہ، اب غنڈوں کی صفائی ہوگی
بی جے پی لیڈر ارجن سنگھ نے ابھیشیک بنرجی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "ممتا کا بھتیجا ابھیشیک ایک 'قاتل' ہے۔''
Published : May 7, 2026 at 1:09 PM IST
مدھیم گرام: 'چندرناتھ کا سفاکانہ قتل دو تین دن کی ریکی کے بعد کیا گیا۔' یہ دعویٰ نندی گرام اور بھوانی پور کے ایم ایل اے سویندو ادھیکاری نے اپنے ذاتی معاون کے قتل کے حوالے سے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔
بدھ کی رات، ایئر فورس کے سابق ملازم اور سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چندر ناتھ رتھ کو بدمعاشوں نے دوہریا، مدھیم گرام، شمالی 24 پرگنہ میں گولی مار دی۔ حملہ آوروں نے ان کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے چندر ناتھ کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں چندر ناتھ کا ڈرائیور بدھ دیو بیرا شدید زخمی ہوگیا۔
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ریاست کے پولیس ڈائریکٹر جنرل سدھی ناتھ گپتا رات دیر گئے مدھیم گرام اسپتال پہنچے۔ سویندو ادھیکاری اور مرکزی وزیر سکانتا مجمدار بھی اسپتال پہنچے۔ شبیندو اور سکانتا نے رات دیر گئے اسپتال سے نکلتے وقت میڈیا سے بات کی۔
میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے، سویندو نے کہا کہ "ہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ریاست کے ڈی جی پی سدھی ناتھ گپتا نے خود جائے واردات کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے سراغ ملے ہیں۔
جانچ جاری ہونے کے پیش نظر ہم نے مزید معلومات نہیں مانگی ہیں۔ تاہم پولیس ذرائع نے عندیہ دیا ہے کہ مجرموں نے قتل سے دو سے تین دن قبل علاقے کی ریکی کی تھی۔ جرم میں استعمال ہونے والی گاڑی پر جعلی لائسنس پلیٹ لگی تھی۔ جاری تحقیقات کے مفاد میں، میں اس وقت آپ کو مزید کچھ نہیں بتا سکتا۔"
#WATCH | Kolkata: West Bengal BJP President Samik Bhattacharya leaves for Barasat Hospital, where the post-mortem of BJP leader Suvendu Adhikari's PA Chandranath's post-mortem is underway.
بی جے پی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سویندو نے کہا کہ "آپ میں سے کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ پولیس بلاشبہ مجرموں کو پکڑے گی۔ ہم اگلے دو تین دنوں میں نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔" ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انصاف کو دبایا نہ جائے جیسا کہ ڈاکٹر آر جی کر ڈاکٹر کے قتل معاملے میں ہوا تھا۔ ہم سب سے امن برقرار رکھنے اور دونوں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم ریاستی انتظامیہ اور گورنر سے درخواست کریں گے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مزید جانیں ضائع نہ ہوں۔
سویندو ادھیکاری نے مزید کہا کہ "پوسٹ مارٹم کے بعد، مقامی ایم ایل اے اور ہم لاشوں کو اہل خانہ کے حوالے کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ ایم ایل اے سجل گھوش سمیت کئی لوگوں کو اس مشکل وقت میں ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔"
سویندو نے کہا کہ وہ اس قتل کے سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ ترنمول حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کی موجودہ صورت حال کو ’’مہا جنگل راج‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ 'مہا-جنگل راج' کا نتیجہ ہے جو بنگال میں پچھلے 15 برسوں سے برداشت کر رہا ہے۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ اگر ریاست میں بی جے پی کی حکومت بنتی ہے تو مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جب بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ہم ان مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے۔ سویندو ادھیکاری کے علاوہ مرکزی وزیر اور سابق ریاستی بی جے پی صدر سکانتا مجمدار نے بھی اسپتال کا دورہ کیا۔
یکے بعد دیگرے، بی جے پی کے لیڈران بشمول نوپارہ سے نو منتخب ایم ایل اے ارجن سنگھ، راجرہاٹ نیو ٹاؤن سے ایم ایل اے پیوش کنودیا، اور بارسات سے ایم ایل اے شنکر چٹرجی بھی اسپتال پہنچے۔ کچھ ہی دیر میں بی جے پی کارکنوں کی بھیڑ اسپتال کے باہر جمع ہوگئی۔ اسپتال کے باہر ہزاروں بی جے پی حامیوں نے مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجرہاٹ نیو ٹاؤن سے نومنتخب ایم ایل اے پیوش کنودیا نے کہا کہ "ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں؛ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوفزدہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح مناسب جواب دینا ہے۔"
اتفاق سے سال 2018 کے اوائل میں، سویندو ادھیکاری کے باڈی گارڈ، شبھ برت چکرورتی کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ شبھ برت نے کونٹائی میں پولیس بیرک میں اپنے سروِس ریوالور سے سر میں گولی مار کر خودکشی کرلی تھی۔ اس وقت سویندو ادھیکاری ترنمول کانگریس کی حکومت میں وزیر ٹرانسپورٹ تھے۔
پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہے، جو بدھ کی رات پیش آیا، اور حملہ آوروں کی شناخت اور قتل کے پیچھے محرکات کا تعین کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں انتخابات کے بعد تشدد کے الزامات کے درمیان، اس واقعے نے بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے درمیان ایک زبردست سیاسی جنگ چھیڑ دی ہے۔
چندر ناتھ کی بیوی نے ملزم کے انکاؤنٹر کا مطالبہ کیا
مقتول چندر ناتھ رتھ کی بیوی اندرانی رتھ نے اپنے شوہر کے قاتلوں کے انکاؤنٹر کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ ریاست کے پولیس ڈائریکٹر جنرل سدھی ناتھ گپتا سے بدھ کی رات ہسپتال میں کیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے انہیں یقین دلایا کہ واقعہ کی تحقیقات کی جائیں گی اور فوری کارروائی کی جائے گی۔
#WATCH | Chandipur, Purba Medinipur, West Bengal: Hasirani Rath, mother of BJP leader Suvendu Adhikari's PA Chandra, who was shot dead near Madhyamgram last night, says, " i want the guilty to be punished. i am a mother, i do not want them to be hanged. i want life imprisonment…
چندر ناتھ کی بیوی نے ڈائریکٹر جنرل سے مطالبہ کیا کہ "میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو کس نے مارا، میں جانتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو کبھی واپس نہیں پاؤں گی، لیکن میں مطالبہ کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں بے دردی سے قتل کیا ہے، ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جائے۔"
بی جے پی لیڈر ارجن سنگھ کا ابھیشیک بنرجی پر سنگین الزام
سویندو ادھیکاری کے پرسنل اسسٹنٹ (پی اے) کے قتل رد عمل دیتے ہوئے بی جے پی لیڈر ارجن سنگھ نے کہا کہ "الیکشن کے بعد کا تشدد ہے یا ابھیشیک بنرجی نے کیا ہے، یہ جانچ کا موضوع ہے۔ یہ ایک منصوبہ بند قتل ہے جس میں ایک شارپ شوٹر نے کام کیا ہے۔ ابھیشیک بنرجی کے کچھ پولیس افسران ہیں جو یہی کام کرتے ہیں۔ یہ ابھیشیک بنرجی کا کام ہے۔"
بنگال بی جے پی کے صدر سمک بھٹاچاریہ کا رد عمل
کولکاتا میں، مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سمک بھٹاچاریہ باراسات اسپتال کے لیے روانہ ہوئے، جہاں بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کے پرسنل اسسٹنٹ چندر ناتھ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 'اس وقت میں اس پر کوئی سیاسی ردعمل نہیں دینا چاہتا، جس طرح سے یہ قتل ہوا وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسے ایک شارپ شوٹر نے انجام دیا، یہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، یہ جانچ کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہی کچھ کہا جائے گا۔'
