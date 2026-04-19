الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا اور اے آئی مواد سے متعلق سخت ہدایات

الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا اور اے آئی مواد سے متعلق سخت ہدایات
Published : April 19, 2026 at 8:06 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہفتہ کے روز پانچ ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہونے والے 2026 کے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ مواد کے حوالے سے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی یا ضابطہ خلاف مواد کو تین گھنٹوں کے اندر ہٹانا لازمی ہوگا۔
کمیشن کے مطابق 15 مارچ سے اب تک 11 ہزار سے زائد ضابطہ خلاف سوشل میڈیا پوسٹس کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، جبکہ سی ویگل ایپ کے ذریعے موصول ہونے والی 3 لاکھ 10 ہزار 393 شکایات میں سے 96.01 فیصد کو صرف 100 منٹ کے اندر حل کیا گیا ہے، جو نظام کی مؤثریت کو ظاہر کرتا ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور انتخابی مہم سے وابستہ افراد پر لازم ہوگا کہ وہ کسی بھی مصنوعی یا اے آئی کے ذریعے تیار کردہ مواد کو واضح طور پر ڈیجیٹل ان ہینس، اے آئی جنریٹ یا سینتھٹک کنٹینٹ کے لیبل کے ساتھ پیش کریں، اور اس کے ماخذ (سورس) کی بھی مکمل تفصیل دیں تاکہ شفافیت اور ووٹروں کا اعتماد برقرار رکھا جا سکے۔
General Elections and bye-elections 2026: ECI action on unlawful social media content.— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 19, 2026
کمیشن نے مزید کہا کہ ایسے سوشل میڈیا مواد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے، امن و امان میں خلل ڈالے یا غلط بیانیہ پھیلائے۔ ان معاملات کی نگرانی متعلقہ ریاستوں کے آئی ٹی نوڈل افسران کر رہے ہیں، جو آئی ٹی ایکٹ کے تحت نامزد ہیں۔
یہ ہدایات آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو اور پدوچیری میں نافذ العمل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عوام کو بھی ترغیب دی ہے کہ وہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی شکایت سی ویگل ایپ کے ذریعے درج کرائیں۔ مزید برآں، کمیشن نے عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 126 کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلایا کہ پولنگ سے 48 گھنٹے قبل انتخابی تشہیر پر مکمل پابندی ہوگی، جس پر تمام میڈیا پلیٹ فارمز ٹی وی، ریڈیو، پرنٹ اور سوشل میڈیا کو سختی سے عمل کرنا ہوگا۔
واضح رہے کہ 15 مارچ کو انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد ان ریاستوں میں ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ آسام، پڈوچیری اور کیرالہ میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہو چکی ہے، جبکہ تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 23 اپریل (اور بنگال میں 29 اپریل) کو پولنگ ہوگی۔ تمام ریاستوں کے نتائج 4 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔