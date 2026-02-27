جے این یو ایس یو کے احتجاجی مارچ کے دوران جھڑپ، پولیس اور طلباء زخمی، 50 سے زیادہ کو حراست میں لیا گیا
احتجاجی طلباء یو جی سی قوانین پر عمل آوری اور جے این یو کے وائس چانسلر کے استعفے کا مطالبہ کررہے تھے۔
نئی دہلی: جمعرات کو طلباء یونین کے مارچ کے دوران جھڑپ کے بعد پولیس اور جے این یو کے کافی طلباء زخمی ہوے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ان پر احتجاجی طلباء نے حملہ کیا لیکن طلباء نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔
پولیس کا الزام ہے کہ مظاہرین نے لاٹھیاں اور جوتے برسائے اور حملہ کیا، جس سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔ پولیس نے طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ اے سی پی وید پرکاش، اے سی پی سنگھمترا، ایس ایچ او اتل تیاگی اور ایس ایچ او اجے یادو سمیت تقریباً 25 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔
جے این یو اسٹوڈنٹس یونین (جے این یو ایس یو) کی صدر ادیتی مشرا، سابق صدر نتیش کمار ان 51 مظاہرین میں شامل تھے جنہیں کالج کے گیٹ پر پولیس کے ساتھ جھڑپ کے بعد حراست میں لیا گیا۔ ان دونوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب یہ دونوں ریلی کو کیمپس سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ طلباء نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی (جے این یو) کیمپس سے وزارت تعلیم کے دفتر تک "لانگ مارچ" کی کال دی تھی۔
یہ مارچ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کے اصولوں پر عمل آوری، جے این یو ایس یو کے عہدیداروں کی تنزلی اور مجوزہ روہت ایکٹ پر ایک پوڈ کاسٹ پر جے این یو کے وائس چانسلر سنت شری دھولیپوڈی پنڈت کے حالیہ تبصرے پر جاری احتجاج کا حصہ تھا۔
مظاہرین نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے خلاف طاقت کا بے تحاشہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے کئی طلباء زخمی ہوئے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ کی باڈی نے دعویٰ کیا کہ کچھ مظاہرین کو پولیس "غیر مصدقہ مقامات" پر لے گئی۔
جے این یو ایس یو نے یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس کارروائی کے دوران بی آر امبیڈکر کی تصویر کو نقصان پہنچا ہے۔ تصادم کی مبینہ ویڈیوز آن لائن منظر عام پر آگئیں، جن میں ایک امبیڈکر کی تصویر کو مظاہرین سے چھینتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی آزادانہ طور پر ان ویڈیوز کی صداقت کی تصدیق نہیں کر سکی۔
پولیس کے مطابق جے این یو انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے طلباء کو مطلع کیا تھا کہ کیمپس کے باہر کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور انہیں یونیورسٹی کے احاطے میں اپنے مظاہرے کو محدود کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
اس کے باوجود، تقریباً 400-500 طلباء کیمپس میں جمع ہوئے اور ایک احتجاجی مارچ شروع کیا۔ تقریباً 3.20 بجے، مظاہرین مین گیٹ سے باہر نکلے اور وزارت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔
پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو جے این یو کیمپس کے نارتھ گیٹ پر روکا اور انہیں آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے احاطے کے اندر دھکیل دیا۔
افسر نے پی ٹی آئی کو بتایا، "ہم نے کچھ مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ کچھ مظاہرین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جو مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ وہاں تعینات ہر ایک افسر امن و امان کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔"
جاری کردہ ایک بیان میں، جے این یو ٹیچرس ایسوسی ایشن (جے این یو ٹی اے) نے پولیس کے ذریعہ "طاقت کا وحشیانہ استعمال" کرنے کی مذمت کی ہے۔ ٹیچرس ایسوسی ایشن نے الزام لگایا کہ خواتین سمیت کئی طالب علم زخمی ہوئے اور حراست میں لیے گئے ہیں۔ اس نے حراست میں لیے گئے طلباء کی خیریت پر تشویش کا اظہار کیا، اور دعویٰ کیا کہ کچھ کو "غیر مصدقہ مقامات" پر لے جایا گیا ہے۔
جے این یو ٹی اے نے یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس کی کارروائی کا مقصد طلباء کو مارچ کرنے کے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے سے روکنا تھا۔ ٹیچرس ایسوسی ایشن نے تمام زیر حراست طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
جے این یو ایس یو نے ایک فوری اپیل جاری کرتے ہوئے حامیوں سے شام کو جے این یو کے مین گیٹ پر جمع ہونے کو کہا کیونکہ پولیس نے بہت سے طلباء کو حراست میں لے لیا تھا۔
یونیورسٹی نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ، "جے این یو ایس یو کے مظاہرین یو جی سی کے ضوابط کو لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ معزز سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہے جس نے ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ جے این یو کے وائس چانسلر یا رجسٹرار کو ضابطوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق، جے این یو ایس یو نے "ان طلباء کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے سے انکار کر دیا ہے جنہیں کیمپس کے اندر "توڑ پھوڑ اور تشدد" کے لیے بدنام کیا گیا تھا۔
یونیورسٹی نے اپنے بیان میں کہا، "جے این یو ایک عوامی یونیورسٹی ہے اس لیے حکومت، پارلیمنٹ اور ہندوستانی ٹیکس دہندگان کے سامنے جوابدہ ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ ایک خاتون او بی سی وائس چانسلر پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، جو صرف تشدد اور عوامی املاک کی توڑ پھوڑ کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا۔"
پولیس نے طلباء کے خلاف نارتھ پولیس اسٹیشن میں بی این ایس سیکشن 221 (سرکاری ملازم کو عوامی تقریب کے کام میں رکاوٹ ڈالنا)، 121 (1) (سرکاری ملازم کو اس کی ڈیوٹی سے روکنے کے لیے رضاکارانہ طور پر تکلیف پہنچانا یا شدید تکلیف پہنچانا)، 132 (سرکاری ملازم کو اس کی ڈیوٹی سے روکنے کے لیے حملہ یا مجرمانہ طاقت) اور 3 (5) کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔
