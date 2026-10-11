پولیس نے ایس ایف آئی کے ترنگا مارچ کو دہلی کے راجیو چوک پر روکا، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا
راجیو چوک میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 7 پر پولیس کی تعیناتی اور مظاہرین کو بسوں میں چڑھائے جانے سے علاقہ بدامنی کا شکار رہا۔
Published : October 11, 2026 at 10:37 PM IST
نئی دہلی: پولس نے اتوار کی شام دہلی کے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 7 پر سٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی) کے ترنگا مارچ کے پیش نظر سیکورٹی سخت کر دی۔ اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی) کی دہلی اسٹیٹ کمیٹی کی کال کے بعد کناٹ پلیس کی طرف مارچ کرنے کے لیے پہنچنے والے مظاہرین کو حراست میں لے کر زبردستی بسوں میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے دوران ایک خاتون صحافی کو بھی پکڑ لیا گیا اور زبردستی بس پر چڑھا دیا گیا۔ تاہم کافی کوشش کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ مظاہرین کو میڈیا سے بات چیت سے بھی روک دیا گیا۔
ایس ایف آئی نے طالبات سے مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کی
ایس ایف آئی دہلی اسٹیٹ کمیٹی نے طالبات سے اپیل کی تھی کہ وہ اتوار کی شام 6:30 بجے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 7 پر جمع ہوں اور کناٹ پلیس کی طرف مارچ کریں۔ تنظیم کے مطابق اس مارچ کا مقصد پرامن مظاہرین کے خلاف پولیس کی مبینہ بربریت اور دائیں بازو کے گروہوں سے وابستہ افراد کی جانب سے خواتین مظاہرین اور صحافیوں پر تشدد کے الزامات کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ تنظیم نے اپنے پوسٹروں میں پولیس کی کارروائی اور خواتین مظاہرین اور صحافیوں کے خلاف مبینہ تشدد کو اجاگر کیا۔ پوسٹروں میں بنیادی طور پر طالبات سے مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی تھی۔
راجیو چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی
مارچ کے پیش نظر، دہلی پولیس کے ساتھ نیم فوجی دستوں کو راجیو چوک میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 7 پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے والے مظاہرین کو حراست میں لے کر بسوں میں بٹھا دیا گیا۔ پولیس کی اس کارروائی نے مارچ کو شروع ہونے سے بھی روک دیا۔
پوسٹر میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی پیغام
ایس ایف آئی دہلی اسٹیٹ کمیٹی کے پوسٹر میں خواتین مظاہرین اور صحافیوں کے خلاف مبینہ تشدد کے خلاف احتجاج کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے بارے میں بھی ایک پیغام تھا۔ پوسٹر میں لکھا تھا، "گیانیش کمار! اٹس ڈن برو!!"۔
راجیو چوک میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 7 پر پولیس کی تعیناتی اور مظاہرین کی بسوں پر نقل و حرکت نے علاقے کو کشیدہ کر دیا۔ مارچ کے لیے آنے والوں کو روکنے کے لیے موقع پر ہی کارروائی کی گئی۔ فی الحال، پولیس کی طرف سے حراست میں لیے گئے مظاہرین کی کل تعداد، ان کے مقام اور مزید کارروائی کے بارے میں سرکاری معلومات جاری ہونا باقی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: مجھے حراست میں نہیں لیا گیا، مجھے اغوا کیا گیا، دھرو راٹھی
یہ بھی پڑھیں:ابھیجیت، دیپکے، رانکا اور سورو داس کو مجسٹریٹ کورٹ نے کر دیا رہا