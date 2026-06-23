مقبوضہ کشمیر میں عوامی احتجاج پاکستان کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے: بھارت
رندھیر جیسوال نے خواجہ آصف کے بیانات کو مسترد کردیا اور کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 8:30 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر (پی او کے) میں جاری عوامی احتجاج کو پاکستان کی دہائیوں پر محیط پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کے عوام معاشی استحصال، بنیادی حقوق سے محرومی اور انتظامی نااہلی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پی او کے میں جاری مظاہرے دراصل پاکستان کی ان پالیسیوں کے خلاف عوامی ردعمل ہیں جن کے تحت علاقے کے وسائل کا استحصال کیا گیا اور مقامی آبادی کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ جیسوال کے مطابق احتجاجی تحریکوں کو دبانے کے لیے پاکستانی حکام نے سخت طاقت کا استعمال کیا، انٹرنیٹ بند کیا، ضروری اشیاء اور ادویات کی فراہمی روکی اور نہتے مظاہرین کے خلاف مہلک قوت استعمال کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے۔
Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (June 23, 2026)— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 23, 2026
https://t.co/KAE3SJlfBJ
وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور دیگر اقدامات پر پاکستان کو جوابدہ ٹھہرائے۔ اسی دوران رندھیر جیسوال نے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات کی اور کہا کہ بھارت کو امید ہے کہ خطے میں موجود باقی بھارتی پرچم بردار بحری جہاز جلد ہی اس اہم آبی گزرگاہ سے بحفاظت گزر سکیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ 17 جون کو طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد اب تک 11 بھارت جانے والے جہاز آبنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں، جن میں خام تیل اور کھاد لے جانے والے کئی بڑے بحری جہاز شامل ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت بھی 10 بھارتی پرچم بردار جہاز خلیجی خطے میں موجود ہیں جبکہ دو مزید حال ہی میں وہاں پہنچے ہیں۔
ترجمان نے قطر کے راس لفان ایل این جی کمپلیکس میں دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے 12 بھارتی شہریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سفارتی مشن مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس منتقل کرنے کا عمل جلد مکمل کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: ترنمول کانگریس رہنما کو جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا گیا، سابق رکن اسمبلی پر بھی انڈوں کی بارش
انہوں نے بنگلہ دیشی وزیراعظم کے مشیر زاہد الرحمٰن کے دہلی ایئرپورٹ سے واپس جانے کے معاملے پر بھی وضاحت کی اور کہا کہ انہیں امیگریشن جانچ کے بعد بھارت میں داخلے کی اجازت دے دی گئی تھی، تاہم انہوں نے اپنی مرضی سے واپس ڈھاکہ جانے کا فیصلہ کیا۔