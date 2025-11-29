میہول چوکسی کو بڑا جھٹکا، خصوصی عدالت نے ’فیوگیٹو اکنامک آفینڈر‘ کارروائی روکنے سے انکار کردیا
چوکسی نے کہاکہ ’بھارت میں مقدمات کے سلسلے میں وہ بیلجیم کی حراست میں ہے، لہٰذا ایف ای او کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
Published : November 29, 2025 at 2:16 PM IST
ممبئی : بھاری بھرکم پی این بی فراڈ کیس کے اہم ملزم اور مفرور ہیرا کاروباری میہول چوکسی کی درخواست کو خصوصی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ میہول چوکسی نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں ’فیوگیٹو اکنامک آفینڈر‘ (FEO) قرار دینے کی کارروائی ختم کی جائے۔ اپریل میں بیلجیم میں گرفتاری کے بعد چوکسی نے پی ایم ایل اے عدالت میں یہ درخواست دائر کی تھی۔
ان کا موقف تھا کہ چونکہ وہ اس وقت بھارت میں زیر التوا مقدمات کے سلسلے میں بیلجیم کی حراست میں ہیں، لہٰذا ایف ای او کارروائی جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تاہم انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ان دلیل کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میہول چوکسی وطن واپسی سے گریز کر رہے ہیں اور بیلجیم میں عدالتوں میں رپورٹ کی جا رہی کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔
ای ڈی کے مطابق ایف ای او کی کارروائی اسی وقت ختم ہوتی ہے جب ملزم عدالت کے سامنے حاضر ہو—لہٰذا کارروائی روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایف ای او قانون کے مطابق، 100 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بدعنوانی کے مقدمات میں مطلوب ملزم جو ملک چھوڑ کر واپس نہ آئے، اسے ’فیوگیٹو اکنامک آفینڈر‘ قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ایجنسی اس کی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔
یاد رہے کہ 17 اکتوبر کو بیلجیم کی عدالت نے بھارت کی طرف سے کیے گئے چوکسی کے حوالگی کے مطالبے کو برقرار رکھا تھا، مگر میہول چوکسی نے اس فیصلے کو ملک کی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ چوکسی اور ان کے بھتیجے نیرو مودی پر پی این بی کی بریڈی ہاؤس شاخ کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے 13 ہزار کروڑ روپے سے زائد کا غبن کرنے کا الزام ہے۔ نیرو مودی اس وقت لندن کی جیل میں ہے، جبکہ میہول چوکسی بیلجیم میں حوالگی کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔