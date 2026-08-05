وزیراعظم مودی کی ویڈیو ہٹانے پر پارلیمانی کمیٹی برہم، مارک زکربرگ سے تین دن میں غیر مشروط معافی کا مطالبہ
دو روز قبل منعقدہ اجلاس میں وزارتِ داخلہ، وزارتِ الیکٹرانکس و آئی ٹی، اسنیپ چیٹ، گوگل، ایکس، میٹا اور یوٹیوب کے نمائندوں نے شرکت کی۔
Published : August 5, 2026 at 3:24 PM IST
نئی دہلی :پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعاتی ٹیکنالوجی نے فیس بک سے وزیراعظم نریندر مودی کی ویڈیو عارضی طور پر ہٹائے جانے کے معاملے پر میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ سے تین دن کے اندر غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں معافی پیش نہ کی گئی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 79 کے تحت کمپنی کو حاصل "سیف ہاربر" تحفظ واپس لینے کی سفارش کی جا سکتی ہے، جس کے بعد میٹا کو ایک پبلشر کے طور پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
لوک سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے وزارتِ الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی (MeitY) کو بھیجے گئے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کی وہ ویڈیو، جس میں انہوں نے امتحانی تنازعات، پیپر لیکس کے خلاف سخت اقدامات اور نوجوانوں سے خطاب کیا تھا، تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے تک فیس بک سے غائب رہی، جسے کمیٹی نے انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔
کمیٹی نے بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد اور خواتین کے خلاف توہین آمیز مواد کی میزبانی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف بھی سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ گوگل انڈیا کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی، کیونکہ دھوکہ دہی پر مبنی سرمایہ کاری ایپس کے ذریعے مبینہ طور پر متعدد افراد کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔
یہ فیصلہ دو روز قبل منعقدہ اس اجلاس کے بعد سامنے آیا جس میں وزارتِ داخلہ، وزارتِ الیکٹرانکس و آئی ٹی، اسنیپ چیٹ، گوگل، ایکس، میٹا اور یوٹیوب کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کمیٹی کے چیئرمین نشی کانت دوبے نے الزام عائد کیا کہ میٹا ماضی میں بھی ایسے اقدامات کرتا رہا ہے اور وزیراعظم کی سرکاری پوسٹ کو ہٹانا محض ایک تکنیکی غلطی قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
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ان کے مطابق اگر وزیراعظم کی سرکاری پوسٹ محفوظ نہیں تو عام شہریوں کی پوسٹس کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب میٹا نے اس واقعے کو "تکنیکی خرابی" قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈیو غلطی سے ہٹ گئی تھی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ تاہم وزارتِ الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کمپنی کی وضاحت کو ناکافی قرار دیا ہے۔