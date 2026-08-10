وزیر اعظم کی شبیہ داغدار ہو چکی ہے، اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے: راہل گاندھی
راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کےنوجوانوں کو وزیر اعظم اور وزیرداخلہ کو اپنے کئے کا حساب دینا ہوگا۔
By PTI
Published : August 10, 2026 at 12:00 PM IST
نئی دہلی: طلباء مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس "بربریت" پر حکومت کے خلاف اپنے احتجاج کو مزید تیز کرتے ہوئے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پیر کو وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفیٰ پر زور دیا اور دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی شبیہ "خراب" ہوگئی ہے اور اسے دوبارہ بہتر نہیں کیا جاسکتا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوان وزیر اعظم، وزیر داخلہ یا کوئی اہلکار اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتا۔ گاندھی کا دی ہندو میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 20 جولائی، 2026 کو ہندوستان بھر میں ہزاروں نوجوانوں نے ان لوگوں سے احتساب کا مطالبہ کیا ۔بھلے دیر ہی ہو لیکن نوجوان ان سے حساب لیں گے۔
انہوں نے کہا، 20 جولائی 2026 کو ہندوستان کے نوجوان ایک منصفانہ تعلیمی نظام اور پیپر لیک کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ نوجوان خواتین اور مرد ہر ذات، طبقے، علاقے اور مذہب سے آئے تھے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ وہ انصاف کا مطالبہ کرنے کے لئے کافی بہادری سے سامنا کررہےتھے، وہ تعلیم یافتہ اور کافی سنجیدہ تھے، وہ لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔گاندھی نے زور دے کر کہا کہ مظاہروں نے ہندوستان کی پرامن مزاحمت کی قابل فخر وراثت کو آگے بڑھایا، ایک روایت جس سے آزادی حاصل ہوئی اور اسے آئین کے آرٹیکل 19 کے ذریعے تحفظ حاصل ہوا۔
"اس کے باوجود، حکومت نے وحشیانہ حملے کے ساتھ نوجوانوں کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی۔ ان پر آنسو گیس کے گولوں سے حملہ کیا گیا، کیلوں سے بھری لاٹھیوں سے مارا پیٹا گیا اور پیلٹ گنوں سے گولی ماری گئی،" انہوں نے کہا گاندھی نے 19 سالہ ساحل لوچاب کی مثال دیتے ہوئے، جس سے وہ پہلے ملے تھے، کہا کہ اس کے پورے جسم پر سیسے کے سیکڑوں چھرے لگے ہوئے تھے۔
ایک گولی اس کی آنکھ پر لگی، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ لاٹھی چارج کرنے والے پولیس اہلکاروں نے نوجوان خواتین پر وحشیانہ حملہ کیا، بہت سے ان کے پرائیویٹ پارٹس کو زخمی کر دیا۔ نابالغوں کو لاٹھیوں سے مارا گیا، ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، ان کے جسموں پر گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے سیوان میں طلباء مظاہرین کو آتشیں اسلحے سے گولی ماری گئی، جس میں ایک اے کے 47 بھی شامل ہے، جس سے بہت سے لوگ شدید زخمی ہوئے۔
راہول گاندھی نے پوچھا کہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی تشدد" کا کس نے اختیار دیا؟ "نریندر مودی حکومت اپنے مرکزی کنٹرول پر فخر کرتی ہے۔" چاہے وہ مریخ کا مشن ہو یا اولمپک میڈل، وہ بار بار یہ بات کہتی ہے کہ اس کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کو ہے۔ ان کی منظوری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ تشدد دہلی کے قلب میں ہوا، پارلیمنٹ سے بمشکل 500 میٹر کے فاصلے پر اور دونوں سیکورٹی اور فورسز تعینات ہیں، دہلی پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف)، براہ راست وزیر داخلہ کو رپورٹ کرتے ہیں۔
اس کے صرف دو ہی امکانات ہیں۔ پہلا امت شاہ نے طلبہ پر حملے کی اجازت دی - جس میں وہ قصور وار ہے۔ دوسرا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے - جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر نااہل ہے۔
راہول گاندھی نے کہا، بہر حال ہر صورت، وزیر داخلہ کے طور پر اس دن جو کچھ ہوا وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔‘‘ اس کے بجائے، شاہ کی بے عملی ثابت کرتی ہے کہ وہ طلباء پر حملے کو منظور کرتے ہیں۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "انہوں نے (شاہ) نے نہ تو کوئی انکوائری کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے سے انکار کر دیا ہے
اس کے ساتھ ہی، وزیر اعظم مودی نے، اپنی شبیہ کی حفاظت کے لیے بے چین، اپنی پروپیگنڈہ مشینری اور گودی میڈیا کو فعال کر دیا ہے۔ اور نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے آن لائن ٹرول نوجوان خواتین مظاہرین اور ان کے والدین کو دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں عوامی معافی مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ذاتی طور پر ہندوستان کے نوجوانوں کو اپنے اظہار کے جائز حق کا استعمال کرنے کے لیے "معاف" کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا۔ گاندھی نے سوال کیا کہ ایک وزیر اعظم کے لیے اپنے ہی لوگوں کو معاف کرنا کتنا مضحکہ خیز ہے جب وہ احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
گاندھی نے کہا، "چونکہ وزیر اعظم مودی واضح طور پر رابطے سے باہر ہیں، میں انہیں خبردار کرتا ہوں - ملک بھر کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں۔ ان کی شبیہ خراب ہو چکی ہے اور اسے کبھی دوبارہ بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے نوجوان انہیں، وزیر داخلہ شاہ یا کسی اہلکار کو ان کے کئے کی سزا کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم اپوزیشن میں نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان جرائم کو بغیر سزا کے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ 20 جولائی 2026 کو ساحل اور ہندوستان بھر میں ہزاروں نوجوانوں نے اپنے عہدے پر منتخب ہونے والوں سے احتساب کا مطالبہ کیا، گاندھی نے کہا کہ جلد یا دیر وہ یہ احتساب کریں گے۔
اور ہم اسے یقینی بنائیں گے،" گاندھی کا ایکس پر اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے، کانگریس کے جنرل سکریٹری جیرام رمیش نے کہا، "لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے آج دی ہندو میں احتجاجی طلبہ کی آواز اٹھائی۔
وزیر داخلہ جو بوکھلاہٹ سے بھرے پڑے ہیں۔ اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔" کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی گاندھی کی رائے شیئر کی اور کہا کہ انہوں نے نوجوانوں کی آواز اٹھائی ہے۔گاندھی نے اتوار کو احتجاجی طلباء کے خلاف پولیس کی مبینہ بربریت پر شاہ کی خاموشی پر سوال اٹھایا تھا اور زور دے کر کہا تھا کہ جلد یا بدیر، بی جے پی لیڈر کو اس جرم کا جواب دینا پڑے گا۔
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پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اپوزیشن کے اس مطالبہ پر تعطل کا شکار ہیں کہ شاہ کو پیپر لیک کے معاملے پر 20 جولائی کو طلباء کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس بربریت پر دونوں ایوانوں میں بیان دینا چاہیے۔