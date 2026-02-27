این سی ای آر ٹی تنازعہ پر پی ایم او ناراض، جوابدہی طے کرنے کی ہدایت
مرکزی وزیر تعلیم نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔
Published : February 27, 2026 at 8:18 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم کا دفتر این سی ای آر ٹی کے معاملے سے ناراض ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے یہ معاملہ کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم آٹھویں جماعت کے طلباء کو عدالتی بدعنوانی کے بارے میں کیا سکھائیں گے؟ انہوں نے پورے معاملے میں احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔
درحقیقت، آٹھویں جماعت کی این سی ای آر ٹی کی نصابی کتاب میں "عدلیہ میں بدعنوانی" کا ایک باب شامل کیا گیا تھا۔ یہ سارے تنازعے کا منبع ہے۔ عدالت نے اس کتاب پر پابندی لگا دی ہے۔
سپریم کورٹ نے این سی ای آر ٹی کی آٹھویں جماعت کی سوشل سائنس کی نصابی کتاب پر "مکمل پابندی" لگا دی۔ عدالت نے کتاب کی تمام کاپیاں ضبط کرنے اور اس کے ڈیجیٹل ورژن کو ہٹانے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے کہا، "انہوں نے صدمہ پہنچایا ہے۔ عدلیہ کو چوٹ پہنچی ہے۔"
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس معاملے پر ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم آفس کے موقف کی بازگشت کی۔ انہوں نے متنازعہ نصاب تیار کرنے میں ملوث افراد کے خلاف احتساب اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔
وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت عدلیہ کا مکمل احترام کرتی ہے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "جب یہ واقعہ میرے علم میں آیا تو میں نے فوری طور پر این سی ای آر ٹی کو تمام کتابیں واپس منگوانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ وہ مزید تقسیم نہ ہوں۔ عدلیہ کی توہین کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔" وزیر نے یہ بھی کہا کہ پورے معاملے کی چھان بین کی جائے گی، اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔
یہ سارا معاملہ اس وقت بڑھ گیا جب سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور حکومت کی معافی کے باوجود کیس کی سماعت جاری رکھی۔ عدالت نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ سپریم کورٹ نے نصاب کے متنازعہ حصے کو عدالتی ادارے کو نقصان پہنچانے اور اس کے وقار کو مجروح کرنے والا قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند کوشش ہے۔
سپریم کورٹ کی بنچ، جس میں جسٹس جویمالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی بھی شامل ہیں، نے این سی ای آر ٹی کے ڈائرکٹر اور محکمہ اسکولی تعلیم کے سکریٹری کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔
این سی ای آر ٹی کی کلاس 8 سوشل سائنس کی نصابی کتاب میں کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام کو درپیش چیلنجوں میں بدعنوانی، مقدمات کا ایک بڑا بیک لاگ اور ججوں کی کمی ہے۔
این سی ای آر ٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، "کسی بھی آئینی ادارے کے اختیار پر سوال کرنے یا اسے کمزور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے جاری جائزہ کے عمل کے ایک حصے کے طور پر، این سی ای آر ٹی ہمیشہ تعمیری آراء کے لیے کھلا ہے۔ اس لیے، ضرورت پڑنے پر، وہ مناسب اتھارٹی کے ساتھ مشاورت سے اس پر نظر ثانی کرے گا۔"
اسے دوبارہ لکھا جائے گا اور کلاس 8 کے طلباء کو تعلیمی سال 2026-27 میں دستیاب کرایا جائے گا۔"
این سی ای آر ٹی نے ایک بار پھر اپنے فیصلے کی غلطی پر افسوس اور معذرت کی ہے اور ادارہ کے تقدس اور احترام کے لیے کام جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔