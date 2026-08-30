وزیر اعظم کو مجرموں کے خلاف ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کرانی چاہئے، پرینکا گاندھی
پرینکا گاندھی نےکہا کہ اس واقعےکو 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور ان کی حکومت کی جانب سےکوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
Published : August 30, 2026 at 5:40 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے اتوار کے روز بی جے پی پر اپنے حملے کو تیز کرتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی واقعی آئین کا احترام کرتے ہیں تو انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی ریلی کے مقام پر شدھی کرن کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ اس ماہ کے شروع میں 'شدھی کرن' میں ملوث افراد کے خلاف درج فہرست ذات/درجہ فہرست قبائل ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، کانگریس کی جنرل سکریٹری نے کہا کہ کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے ہلدوانی میں ایک ریلی سے خطاب کیا، جس کے بعد بی جے پی-آر ایس ایس سے وابستہ لوگوں نے ان کے اسٹیج کا 'شدھی کرن' کیا۔ یہ 'شدھی کرن' نہ صرف قابل مذمت اور شرمناک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ہمارے آئین/ایس ٹی ایکٹ اور ایس سی کی سنگین خلاف ورزی اور جرم بھی ہے۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ اس واقعے کو 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور ان کی حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پرینکا نے کارروائی نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، "اگر وزیر اعظم مودی واقعی ہمارے ملک کے آئین کا احترام کرتے ہیں، تو انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اتراکھنڈ میں یہ جرم کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔
کانگریس لیڈر نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کی ایک پریس کانفرنس کا ویڈیو بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم مودی پر زور دیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں جنہوں نے ہلدوانی میں کھرگے کی ریلی کے مقام پر تزکیہ کاری کی۔ گاندھی نے کہا کہ یہ آئین کے تحت جرم ہے۔
راہول گاندھی نے ہفتہ کو کانگریس ہیڈکوارٹر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ واقعہ اچھوت کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے لئے بی جے پی آر ایس ایس ذہنیت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور مطالبہ کیا کہ قصورواروں کے خلاف ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ واقعہ کے 20 دن بعد بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
انہوں نے کہا ہم کانگریس صدر کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھرگے کے لیے انصاف کو یقینی بنائیں۔
کانگریس کے سابق صدر نے الزام لگایا کہ بی جے پی اتراکھنڈ یونٹ کے صدر مہیندر بھٹ نے "شدھی کرن" کا دفاع کیا جبکہ وزیر اعظم اس معاملے پر خاموش رہے۔
گاندھی نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ وزیر اعظم مودی کہتے ہیں کہ وہ ہر ذات سے جڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اتراکھنڈ کے صدر "شدھی کرن" کا دفاع کر رہے ہیں۔